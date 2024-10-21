https://crimea.ria.ru/20241021/kogda-v-dzhankoe-i-dzhankoyskom-rayone-kryma-dadut-teplo-v-doma--1141241064.html

Когда в Джанкое и Джанкойском районе Крыма дадут тепло в дома

Когда в Джанкое и Джанкойском районе Крыма дадут тепло в дома - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Когда в Джанкое и Джанкойском районе Крыма дадут тепло в дома

В Джанкое и Джанкойском районе Крыма в понедельник стартовал отопительный сезон. Об этом сообщают главы местных администраций. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T15:28

2024-10-21T15:28

2024-10-21T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Джанкое и Джанкойском районе Крыма в понедельник стартовал отопительный сезон. Об этом сообщают главы местных администраций.В многоквартирные дома города тепло начнут подавать 21 октября. По словам мэра Джанкоя, процесс займет некоторое время, поскольку необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы. Запас топлива полностью сформирован.Глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко сообщает, что с 27 октября в вечернее и ночное время начнется протапливание в учреждениях социальной сферы.Отопительный сезон в Симферополе начался на прошлой неделе. Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в жилые дома начнет поступать постепенно, и подача займет некоторое время.Также замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, и обещают до 25 октября пустить его в дома.В Феодосии объекты здравоохранения подключили к отоплению 18 октября. В жилые дома тепло придет с 21 октября.В Судаке отопительный сезон начнется 24 октября. Первыми тепло получат социальные объекты. Об этом сообщили в администрации города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверкаУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблемуОтопление в городах Крыма включат в ближайшее время - власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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