https://crimea.ria.ru/20241022/v-krymu-nachala-rabotu-goryachaya-liniya-po-zapusku-otopitelnogo-sezona-1141276539.html

В Крыму начала работу горячая линия по запуску отопительного сезона

В Крыму начала работу горячая линия по запуску отопительного сезона - РИА Новости Крым, 22.10.2024

В Крыму начала работу горячая линия по запуску отопительного сезона

В Крыму заработала ежегодная горячая линия по запуску отопительного сезона, куда можно обратиться и сообщить о проблеме. О том, на что жалуются крымчане и с чем РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T20:12

2024-10-22T20:12

2024-10-22T20:12

радио "спутник в крыму"

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму заработала ежегодная горячая линия по запуску отопительного сезона, куда можно обратиться и сообщить о проблеме. О том, на что жалуются крымчане и с чем это связано, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров и его заместитель Олег Бышук.По словам Петрова, за день "ЖКХ-контроль" получает не менее 25 обращений от крымчан. Треть из них связана с отсутствием точной информации от аварийно-диспетчерской службы о том, когда будет решена та или иная проблема, связанная с отоплением.Ускорить процесс теперь можно, позвонив по телефону горячей линии, уточнил Бышук.Большинство аварий на сетях после запуска отопления в Крыму были связаны с тем, что системы в домах не были подготовлены и заполнены вовремя, считает Бышук. По его словам, об этом свидетельствовали в том числе объявления в многоквартирных домах Симферополя в начале октября.По словам Бышука, все эти работы должны завершаться до середины сентября."Необходимо перекрыть взводные задвижки, запитать систему, провести работы по промывке и опрессовке. Это можно сделать еще весной. Но главное – 15 сентября дом должен стоять под давлением и у него должны быть все системы заполонены водой, и никакой разгерметизации", – уточнил он.По мнению экспертов, избежать срывов полноценного запуска отопительного сезона можно, если всегда проводить так называемую пробную топку."Пробная топка – это когда протапливается вся система. Это прописано в правилах эксплуатации тепловых установок. Ее нужно проводить за неделю – две до отопительного сезона. В прошлом году так и было, министр ЖКХ дал команду, заранее начали отопительный сезон, и какие-то аварии вскрылись. Потом немножко потеплело, мягко все было устранено, и люди не заметили. Так нам и нужно делать всегда", – сказал Петров.Представители "ЖКХ-контроля" рекомендуют крымчанам, в домах которых до сих пор нет тепла, обращаться в управляющую организацию с заявлением принять меры, а после – в Государственную жилищную инспекцию.Отопительный сезон раньше всех стартовал в Нижнегорском районе Крыма, тепло в социальные учреждения и жилые дома здесь подали 16 октября, днем позже отапливаться стала столица республики – Симферополь.18 октября отопительный сезон официально стартовал в Севастополе, Бахчисарае, Феодосии и Ялте, в дома тепло в этих городах доходит 3-5 дней спустя. 21 октября запустили все котельные в Алуште, Джанкое и Джанкойском районе. В Евпатории и Керчи тепло жилые дома стали отапливать со вторника, 22 октября. Запуск отопления в Судаке анонсировали на 24 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверка Утечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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