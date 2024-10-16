https://crimea.ria.ru/20241016/kogda-vklyuchat-otoplenie-v-simferopole-1141131590.html

Когда включат отопление в Симферополе

Когда включат отопление в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Когда включат отопление в Симферополе

Отопление в Симферополе включат 17 октября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T16:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Отопление в Симферополе включат 17 октября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации крымской столицы."Утверждено постановление "О начале отопительного сезона 2024-2025 годов на территории муниципального образования городской округ Симферополь в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и учреждениях социально-культурного назначения", 17 октября с 8:00 котельные начнут подачу теплоносителя в учреждения", - сообщили в администрации.По информации администрации, после запуска теплоносителя магистральные и квартальные сети заполняются водой, затем открываются внутренние задвижки, и сотрудники приступают к пуско-наладочным работам по регулировке систем отопления в учреждениях. "Процесс подачи тепла непосредственно в радиаторы с момента восстановления отопительного сезона занимает до 5-7 дней. Процесс запуска теплоносителя находится на постоянном особом контроле", - добавили в администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отоплениеОтопительный сезон на носу: как подготовлен КрымУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

https://crimea.ria.ru/20241016/kogda-vklyuchat-otoplenie-v-krymu-1141128380.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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