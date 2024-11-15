https://crimea.ria.ru/20241115/krymskie-igrushki-pokazhut-na-festivale-novogodnikh-eley-v-kirove-1141886975.html

Крымские игрушки покажут на фестивале новогодних елей в Кирове

Крымские игрушки покажут на фестивале новогодних елей в Кирове - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Крымские игрушки покажут на фестивале новогодних елей в Кирове

Крымские елочные игрушки ручной работы покажут на фестивале новогодних елей в Кирове, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 15.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Крымские елочные игрушки ручной работы покажут на фестивале новогодних елей в Кирове, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий."Руками мастеров Палаты народно-художественных промыслов и ремесел Крыма созданы несколько десятков уникальных елочных игрушек для Новогодней ели Республики Крым, которая будет участвовать в фестивале новогодних елей в Кирове", - написал Ганзий в соцсети.Фестиваль пройдет с 7 декабря по 8 января в рамках проекта "Новогодние ели России", уточнил он.По информации министра, 89 елей, в том числе и Республики Крым, украсят в стиле региональных брендов для привлечения внимания жителей страны к обычаям, традициям и культурной самобытности регионов России."Крымская ель будет украшена также букетами лаванды и магнолиями, цветами чайной розы, представляя тем самым уникальность региона и его наследие", – подчеркнул Ганзий.Кроме того, по словам министра, в республике стартует проект "Новый год в Крыму как дома", инициированному Министерством для продвижения туристского потенциала Крыма в регионах России в зимний период и праздничные дни.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Елку из раковин рапанов отправят из Крыма Деду Морозу в Великий Устюг Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютКогда откроются елочные базары в Симферополе

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