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Елку из раковин рапанов отправят из Крыма Деду Морозу в Великий Устюг

Елку из раковин рапанов отправят из Крыма Деду Морозу в Великий Устюг - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Елку из раковин рапанов отправят из Крыма Деду Морозу в Великий Устюг

В Севастополе готовят необычный подарок Деду Морозу ко дню рождения – елку из раковин рапанов, украшенную морскими коньками. На днях ее отправят в Великий... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T08:20

2024-11-14T08:20

2024-11-14T08:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе готовят необычный подарок Деду Морозу ко дню рождения – елку из раковин рапанов, украшенную морскими коньками. На днях ее отправят в Великий Устюг. За тем, как создавали основу чудо-дерева, наблюдал корреспондент РИА Новости Крым.Автор идеи – директор эко-парка и главный хранитель Южной резиденции Деда Мороза в Севастополе Николай Помогалов. Говорит, ежегодно отсюда в Великий Устюг отправляются подарки, сделанные руками не только сотрудников, а детей со всего Крыма: открытки, поделки, гостинцы.На этот раз в рамках уже традиционной акции "Поздравь Деда Мороза с Днем рождения" захотелось создать и презентовать главному персонажу Нового года что-то более грандиозное и неординарное от города.Высота елочки – 2,5 метра. В основе – специально изготовленный металлический каркас, на который закрепили десятки "веток" – секций из раковин, нанизанных на отрезки проволоки. На весь массив их ушло до 2000.Собрать такое количество удалось благодаря помощи севастопольцев, взрослых и детей. В том числе моряков, рыбаков и юных путешественников из Севастопольского центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи, которые регулярно пополняют коллекцию резиденции таким материалом для поделок.Теперь раковины еще будут окрашивать перламутровой краской, и украсят елку гирляндами и необычными "игрушками", рассказал художник-дизайнер проекта Денис Молчанов.В Великий Устюг украшенная елочка поедет 18 декабря "Почтой Крыма" в разобранном виде в пяти посылках. Вместе с ней в вотчину Деда Мороза отправятся и другие подарки от крымчан, например, уникальные пряничные открытки из Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России хотят добавить еще один новогодний выходной Когда откроются елочные базары в Симферополе Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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