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В России хотят добавить еще один новогодний выходной - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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В России хотят добавить еще один новогодний выходной
В России хотят добавить еще один новогодний выходной - РИА Новости Крым, 12.11.2024
В России хотят добавить еще один новогодний выходной
Госдума РФ рассмотрит инициативу о дополнительном выходном дне 28 декабря. Если идею поддержат, то россияне будут отдыхать на Новый год 12 дней. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T21:32
2024-11-12T21:32
новый год
производственный календарь
государственная дума рф
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Госдума РФ рассмотрит инициативу о дополнительном выходном дне 28 декабря. Если идею поддержат, то россияне будут отдыхать на Новый год 12 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ аппарата вице-премьера России Дмитрия Григоренко.Соответствующее письмо депутата Госдумы Станислава Наумова с предложением сделать 28 декабря выходным днем поступило в аппарат правительства РФ вторник. Инициатива поможет избежать шестидневной рабочей недели в конце года и создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма, считает автор инициативы.В производственном календаре на 2024 год, опубликованном на сайте Госдумы, суббота, 28 декабря, значится рабочим днем. Выходной переносится на понедельник, 30 декабря. Кроме того, выходной день 7 января текущего года переносится на вторник 31 декабря. Благодаря этому количество нерабочих дней в новогодние праздники увеличилось. На данный момент установлено, что россияне будут отдыхать 11 дней – с 29 декабря по 8 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый годНовогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туристаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога
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Новости
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РИА Новости Крым
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новый год, производственный календарь, государственная дума рф, новости, россия
В России хотят добавить еще один новогодний выходной

Инициативу о дополнительном новогоднем выходном дне рассмотрят в Госдуме

21:32 12.11.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Госдума РФ рассмотрит инициативу о дополнительном выходном дне 28 декабря. Если идею поддержат, то россияне будут отдыхать на Новый год 12 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ аппарата вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

"Письмо поступило в аппарат правительства. Оно будет рассмотрено в установленном порядке", – сказано в сообщении.

Соответствующее письмо депутата Госдумы Станислава Наумова с предложением сделать 28 декабря выходным днем поступило в аппарат правительства РФ вторник. Инициатива поможет избежать шестидневной рабочей недели в конце года и создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма, считает автор инициативы.
В производственном календаре на 2024 год, опубликованном на сайте Госдумы, суббота, 28 декабря, значится рабочим днем. Выходной переносится на понедельник, 30 декабря. Кроме того, выходной день 7 января текущего года переносится на вторник 31 декабря. Благодаря этому количество нерабочих дней в новогодние праздники увеличилось. На данный момент установлено, что россияне будут отдыхать 11 дней – с 29 декабря по 8 января.
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Новый годПроизводственный календарьГосударственная Дума РФНовостиРоссия
 
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