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Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
В декабре россиян ждет шестидневная рабочая неделя и следом длинные новогодние выходные. Эта информация размещена в производственном календаре на 2024 год,... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T10:27
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отдых
работа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В декабре россиян ждет шестидневная рабочая неделя и следом длинные новогодние выходные. Эта информация размещена в производственном календаре на 2024 год, опубликованном на сайте Госдумы.Кроме того, выходной день 7 января текущего года переносится на вторник 31 декабря.Благодаря этому количество нерабочих дней в новогодние праздники увеличилось. Россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаНовогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста
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отдых, работа, общество, новости, россия
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в декабре

10:27 08.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКалендарь июнь
Календарь июнь - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В декабре россиян ждет шестидневная рабочая неделя и следом длинные новогодние выходные. Эта информация размещена в производственном календаре на 2024 год, опубликованном на сайте Госдумы.
"В соответствии с постановлением правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря", - говорится в сообщении.
Кроме того, выходной день 7 января текущего года переносится на вторник 31 декабря.
Благодаря этому количество нерабочих дней в новогодние праздники увеличилось. Россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января.
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