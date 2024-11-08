https://crimea.ria.ru/20241108/rossiyan-zhdet-shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-1141703196.html
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
В декабре россиян ждет шестидневная рабочая неделя и следом длинные новогодние выходные. Эта информация размещена в производственном календаре на 2024 год,... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T10:27
2024-11-08T10:27
2024-11-08T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В декабре россиян ждет шестидневная рабочая неделя и следом длинные новогодние выходные. Эта информация размещена в производственном календаре на 2024 год, опубликованном на сайте Госдумы.Кроме того, выходной день 7 января текущего года переносится на вторник 31 декабря.Благодаря этому количество нерабочих дней в новогодние праздники увеличилось. Россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаНовогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста
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отдых, работа, общество, новости, россия
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в декабре