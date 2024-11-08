https://crimea.ria.ru/20241108/rossiyan-zhdet-shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-1141703196.html

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В декабре россиян ждет шестидневная рабочая неделя и следом длинные новогодние выходные. Эта информация размещена в производственном календаре на 2024 год,... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T10:27

2024-11-08T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В декабре россиян ждет шестидневная рабочая неделя и следом длинные новогодние выходные. Эта информация размещена в производственном календаре на 2024 год, опубликованном на сайте Госдумы.Кроме того, выходной день 7 января текущего года переносится на вторник 31 декабря.Благодаря этому количество нерабочих дней в новогодние праздники увеличилось. Россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаНовогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, работа, общество, новости, россия