https://crimea.ria.ru/20241115/pozhar-v-tsentre-pomoschi-zhertvam-domashnego-nasiliya-pod-moskvoy-chto-izvestno-1141895726.html
Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно
Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно
Два человека спасли при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово Московской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T23:25
2024-11-15T23:25
2024-11-15T23:30
пожар
подмосковье
происшествия
московская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2da6e6d5fdf3b937f7f274af09aabe0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Два человека спасли при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово Московской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщало, что 15 ноября вечером в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. Позднее стало известно, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия три ребенка. Ведомство добавило, что пожар локализован.Постояльцев частного приюта перевозят в аналогичный центр в другом округе Подмосковья, сообщил глава городского округа Андрей Иванов.По его данным, в результате пожара в частном доме в СНТ "Горицвет" пострадали трое мальчиков возрастом шесть месяцев, 1,5 года и три года. Они получили отравление угарным газом, ожогов нет.Всем пострадавшим детям оказывается помощь в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Звенигорода. Для дальнейшего лечения дети будут переведены в ДКЦ имени Рошаля. Также есть двое пострадавших взрослых: женщины 22 и 35 лет. Им оказывается экстренная медицинская помощь.
https://crimea.ria.ru/20241115/na-pozhare-v-podmoskove-postradali-pyat-chelovek-1141895279.html
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a9687a6c234daa3ae1dc402a86e21131.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, подмосковье, происшествия, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно
Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой локализован
23:25 15.11.2024 (обновлено: 23:30 15.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым.
Два человека спасли при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово
Московской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале
.
"В доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре 2 человек. Остальные покинули здание самостоятельно", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщало
, что 15 ноября вечером в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание.
Позднее стало известно, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия три ребенка. Ведомство добавило, что пожар локализован.
Постояльцев частного приюта перевозят в аналогичный центр в другом округе Подмосковья, сообщил глава городского округа Андрей Иванов.
"В доме располагался частный приют, организованный волонтерами - проект "Дом убежище", на момент пожара в нем находилось 26 человек, из которых 18 - дети. Сейчас его постояльцев перевозят в аналогичный центр в другом округе Подмосковья", - отметил Иванов в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате пожара в частном доме в СНТ "Горицвет" пострадали трое мальчиков возрастом шесть месяцев, 1,5 года и три года. Они получили отравление угарным газом, ожогов нет.
Всем пострадавшим детям оказывается помощь в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Звенигорода. Для дальнейшего лечения дети будут переведены в ДКЦ имени Рошаля. Также есть двое пострадавших взрослых: женщины 22 и 35 лет. Им оказывается экстренная медицинская помощь.