https://crimea.ria.ru/20241115/pozhar-v-tsentre-pomoschi-zhertvam-domashnego-nasiliya-pod-moskvoy-chto-izvestno-1141895726.html

Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно

Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно

Два человека спасли при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово Московской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T23:25

2024-11-15T23:25

2024-11-15T23:30

пожар

подмосковье

происшествия

московская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Два человека спасли при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово Московской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщало, что 15 ноября вечером в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. Позднее стало известно, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия три ребенка. Ведомство добавило, что пожар локализован.Постояльцев частного приюта перевозят в аналогичный центр в другом округе Подмосковья, сообщил глава городского округа Андрей Иванов.По его данным, в результате пожара в частном доме в СНТ "Горицвет" пострадали трое мальчиков возрастом шесть месяцев, 1,5 года и три года. Они получили отравление угарным газом, ожогов нет.Всем пострадавшим детям оказывается помощь в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Звенигорода. Для дальнейшего лечения дети будут переведены в ДКЦ имени Рошаля. Также есть двое пострадавших взрослых: женщины 22 и 35 лет. Им оказывается экстренная медицинская помощь.

https://crimea.ria.ru/20241115/na-pozhare-v-podmoskove-postradali-pyat-chelovek-1141895279.html

подмосковье

московская область

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пожар, подмосковье, происшествия, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости