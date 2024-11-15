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Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно
Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно
Два человека спасли при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово Московской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T23:25
2024-11-15T23:30
пожар
подмосковье
происшествия
московская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Два человека спасли при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово Московской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщало, что 15 ноября вечером в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. Позднее стало известно, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия три ребенка. Ведомство добавило, что пожар локализован.Постояльцев частного приюта перевозят в аналогичный центр в другом округе Подмосковья, сообщил глава городского округа Андрей Иванов.По его данным, в результате пожара в частном доме в СНТ "Горицвет" пострадали трое мальчиков возрастом шесть месяцев, 1,5 года и три года. Они получили отравление угарным газом, ожогов нет.Всем пострадавшим детям оказывается помощь в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Звенигорода. Для дальнейшего лечения дети будут переведены в ДКЦ имени Рошаля. Также есть двое пострадавших взрослых: женщины 22 и 35 лет. Им оказывается экстренная медицинская помощь.
https://crimea.ria.ru/20241115/na-pozhare-v-podmoskove-postradali-pyat-chelovek-1141895279.html
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пожар, подмосковье, происшествия, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно

Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой локализован

23:25 15.11.2024 (обновлено: 23:30 15.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Два человека спасли при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово Московской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
"В доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре 2 человек. Остальные покинули здание самостоятельно", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщало, что 15 ноября вечером в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание.
Позднее стало известно, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия три ребенка. Ведомство добавило, что пожар локализован.
Постояльцев частного приюта перевозят в аналогичный центр в другом округе Подмосковья, сообщил глава городского округа Андрей Иванов.
"В доме располагался частный приют, организованный волонтерами - проект "Дом убежище", на момент пожара в нем находилось 26 человек, из которых 18 - дети. Сейчас его постояльцев перевозят в аналогичный центр в другом округе Подмосковья", - отметил Иванов в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате пожара в частном доме в СНТ "Горицвет" пострадали трое мальчиков возрастом шесть месяцев, 1,5 года и три года. Они получили отравление угарным газом, ожогов нет.
Всем пострадавшим детям оказывается помощь в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Звенигорода. Для дальнейшего лечения дети будут переведены в ДКЦ имени Рошаля. Также есть двое пострадавших взрослых: женщины 22 и 35 лет. Им оказывается экстренная медицинская помощь.
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