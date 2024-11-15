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46 дронов подавлены над Крымским районом за ночь - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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46 дронов подавлены над Крымским районом за ночь
46 дронов подавлены над Крымским районом за ночь - РИА Новости Крым, 15.11.2024
46 дронов подавлены над Крымским районом за ночь
Не менее 46 украинских беспилотников подавлены над Крымским районо Краснодарского края в ночь на пятницу. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T06:33
2024-11-15T08:11
кубань
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Не менее 46 украинских беспилотников подавлены над Крымским районо Краснодарского края в ночь на пятницу. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь. Опасность атаки дронов была объявлена в регионе около двух часов ночи. Отменили тревогу в 05.33."На двух улицах города - Лунной и Кольцевой - оцеплены места падения частей беспилотников. На месте - спасатели, все оперативные службы", - написал Лесь в Telegram.По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.С 15 ноября в связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление накануне подписал глава муниципалитета.12 октября силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов. Под вражеским огнем ночью оказались Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. До этого в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.В июле под удар украинского дрона попала котельная в Краснодаре, в результате чего погиб один из сотрудников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала система ПВОТри беспилотника упали в ПензеДрон атаковал жилой дом на Кубани
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, пво, новости
46 дронов подавлены над Крымским районом за ночь

Над Крымским районом Краснодарского края за ночь подавлены 46 беспилотников

06:33 15.11.2024 (обновлено: 08:11 15.11.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Не менее 46 украинских беспилотников подавлены над Крымским районо Краснодарского края в ночь на пятницу. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь.
Опасность атаки дронов была объявлена в регионе около двух часов ночи. Отменили тревогу в 05.33.
"На двух улицах города - Лунной и Кольцевой - оцеплены места падения частей беспилотников. На месте - спасатели, все оперативные службы", - написал Лесь в Telegram.
По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.
С 15 ноября в связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление накануне подписал глава муниципалитета.
12 октября силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов. Под вражеским огнем ночью оказались Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. До этого в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.
В июле под удар украинского дрона попала котельная в Краснодаре, в результате чего погиб один из сотрудников.
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