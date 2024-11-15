https://crimea.ria.ru/20241115/46-dronov-podavleny-nad-krymskim-rayonom-za-noch-1141872218.html

46 дронов подавлены над Крымским районом за ночь

46 дронов подавлены над Крымским районом за ночь - РИА Новости Крым, 15.11.2024

46 дронов подавлены над Крымским районом за ночь

Не менее 46 украинских беспилотников подавлены над Крымским районо Краснодарского края в ночь на пятницу. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T06:33

2024-11-15T06:33

2024-11-15T08:11

кубань

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Не менее 46 украинских беспилотников подавлены над Крымским районо Краснодарского края в ночь на пятницу. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь. Опасность атаки дронов была объявлена в регионе около двух часов ночи. Отменили тревогу в 05.33."На двух улицах города - Лунной и Кольцевой - оцеплены места падения частей беспилотников. На месте - спасатели, все оперативные службы", - написал Лесь в Telegram.По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.С 15 ноября в связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление накануне подписал глава муниципалитета.12 октября силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов. Под вражеским огнем ночью оказались Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. До этого в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.В июле под удар украинского дрона попала котельная в Краснодаре, в результате чего погиб один из сотрудников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала система ПВОТри беспилотника упали в ПензеДрон атаковал жилой дом на Кубани

кубань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, пво, новости