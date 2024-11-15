https://crimea.ria.ru/20241115/okonchanie-grazhdanskoy-voyny-v-krymu--infografika-1141859187.html

Окончание Гражданской войны в Крыму – инфографика

Окончание Гражданской войны в Крыму – инфографика - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Окончание Гражданской войны в Крыму – инфографика

Гражданская война началась на территории бывшей Российской империи после революции 1917 года. В Крыму она продолжалась до 1920 года. За это время на его... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T07:26

2024-11-15T07:26

2024-11-15T07:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Гражданская война началась на территории бывшей Российской империи после революции 1917 года. В Крыму она продолжалась до 1920 года. За это время на его территории несколько раз менялась власть.Осенью 1920 года Крым занимала Русская армия Белого движения под командованием Петра Врангеля. Ей противостояли силы Южного фронта Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) под командованием Михаила Фрунзе. Перед Красной армией стояла задача разгромить армию Врангеля и занять Крымский полуостров до зимы.В ночь с 7 на 8 ноября 1920 года началась Перекопско-Чонгарская операция Южного фронта. Ее итогом стал прорыв Красной армии на территорию Крыма и ликвидация последнего крупного фронта гражданской войны.15 ноября частями Южного фронта Красной Армии без боев были заняты Севастополь и Феодосия, 16 ноября – Керчь. 17 ноября Красная армия вошла в Ялту.В Крыму закончилась Гражданская война и окончательно установилась Советская власть.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, инфографика, гражданская война в россии, новости, общество, россия, крым