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Окончание Гражданской войны в Крыму – инфографика
Окончание Гражданской войны в Крыму – инфографика - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Окончание Гражданской войны в Крыму – инфографика
Гражданская война началась на территории бывшей Российской империи после революции 1917 года. В Крыму она продолжалась до 1920 года. За это время на его... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T07:26
2024-11-15T07:26
2024-11-15T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Гражданская война началась на территории бывшей Российской империи после революции 1917 года. В Крыму она продолжалась до 1920 года. За это время на его территории несколько раз менялась власть.Осенью 1920 года Крым занимала Русская армия Белого движения под командованием Петра Врангеля. Ей противостояли силы Южного фронта Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) под командованием Михаила Фрунзе. Перед Красной армией стояла задача разгромить армию Врангеля и занять Крымский полуостров до зимы.В ночь с 7 на 8 ноября 1920 года началась Перекопско-Чонгарская операция Южного фронта. Ее итогом стал прорыв Красной армии на территорию Крыма и ликвидация последнего крупного фронта гражданской войны.15 ноября частями Южного фронта Красной Армии без боев были заняты Севастополь и Феодосия, 16 ноября – Керчь. 17 ноября Красная армия вошла в Ялту.В Крыму закончилась Гражданская война и окончательно установилась Советская власть.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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история, инфографика, гражданская война в россии, новости, общество, россия, крым
Окончание Гражданской войны в Крыму – инфографика
Гражданская война в Крыму – история в инфографике
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Гражданская война началась на территории бывшей Российской империи после революции 1917 года. В Крыму она продолжалась до 1920 года. За это время на его территории несколько раз менялась власть.
Осенью 1920 года Крым занимала Русская армия Белого движения под командованием Петра Врангеля. Ей противостояли силы Южного фронта Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) под командованием Михаила Фрунзе. Перед Красной армией стояла задача разгромить армию Врангеля и занять Крымский полуостров до зимы.
В ночь с 7 на 8 ноября 1920 года началась Перекопско-Чонгарская операция Южного фронта. Ее итогом стал прорыв Красной армии на территорию Крыма и ликвидация последнего крупного фронта гражданской войны.
15 ноября частями Южного фронта Красной Армии без боев были заняты Севастополь и Феодосия, 16 ноября – Керчь. 17 ноября Красная армия вошла в Ялту.
В Крыму закончилась Гражданская война и окончательно установилась Советская власть.