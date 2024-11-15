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Первая международная – Трамп встретился с президентом Аргентины - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Первая международная – Трамп встретился с президентом Аргентины
Первая международная – Трамп встретился с президентом Аргентины - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Первая международная – Трамп встретился с президентом Аргентины
Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп в своем поместье во Флориде провел первую встречу с иностранным лидером – президентом Аргентины Хавьером... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T07:00
2024-11-15T07:48
дональд трамп
сша
аргентина
хавьер милей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп в своем поместье во Флориде провел первую встречу с иностранным лидером – президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря южноамериканского лидера Мануэля Адорни.Отмечается, что на фото, опубликованных в социальных сетях Адорни, у поместья Трампа Мар-а-Лаго, позируют глава аргентинского МИД Херардо Вертейн, бизнесмен Илон Маск, Милей, Трамп и сестра президента Аргентины.По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Милей также встретился с американскими инвесторами.Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Действующий глава государства Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия новому президенту. Процедура инаугурации должна состояться 20 января.Победив, Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с президентом России Владимиром Путиным состоятся. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и ТрампаУникальная ситуация: что обещают новые назначения ТрампаСторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасности
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дональд трамп, сша, аргентина, хавьер милей, политика, в мире, новости
Первая международная – Трамп встретился с президентом Аргентины

Трамп встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем

07:00 15.11.2024 (обновлено: 07:48 15.11.2024)
 
© AP Photo Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп в своем поместье во Флориде провел первую встречу с иностранным лидером – президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря южноамериканского лидера Мануэля Адорни.
Отмечается, что на фото, опубликованных в социальных сетях Адорни, у поместья Трампа Мар-а-Лаго, позируют глава аргентинского МИД Херардо Вертейн, бизнесмен Илон Маск, Милей, Трамп и сестра президента Аргентины.
По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Милей также встретился с американскими инвесторами.
Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Действующий глава государства Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия новому президенту. Процедура инаугурации должна состояться 20 января.
Победив, Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с президентом России Владимиром Путиным состоятся.
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Дональд ТрампСШААргентинаХавьер МилейПолитикаВ миреНовости
 
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