Адмирал и правитель: Колчаку 150 лет
150 лет адмиралу и правителю Александру Колчаку - биография
Адмирал Александр Колчак
16 ноября исполняется 150 лет со дня рождения адмирала Александра Колчака – командующего Черноморским флотом Российской империи и руководителя Белого движения во время Гражданской войны в России, ученого-океанографа и полярного исследователя. Его жизненный путь - в материале РИА Новости Крым.
"Любой георгиевский кавалер уже заслуживает уважения. Это означает, что человек смотрел смерти в лицо. Колчак не боялся ни бюрократии, ни врагов, ни сложностей. Будучи командующим Черноморским флотом, он проявил свои лучшие организаторские качества", - рассказал РИА Новости Крым севастопольский историк Вадим Прокопенков.
По его словам, личность этого человека до конца не раскрыта: что касается его сложных жизненных ситуаций, в которые он попадал, это не должно никоим образом принижать его роль.
"К сожалению те, кто воспитан во времена Советского Союза, не могут воспринимать Колчака как талантливого полководца, как прекрасного военно-морского офицера, как достойного командующего ЧФ", - говорит эксперт.
Будущий адмирал родился в 1874 в селе Александровское Петербургской губернии в семье генерал‑майора, военного инженера Василия Ивановича Колчака.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАдмирал Александр Колчак, Верховный Правитель России и Верховный Главнокомандующий Русской армией на фронте
Адмирал Александр Колчак, Верховный Правитель России и Верховный Главнокомандующий Русской армией на фронте
Он мог стать большим ученым в области океанографии. В 1884 году Александр Колчак окончил Морской кадетский корпус и был произведен в мичманы. После чего служил на военных кораблях на Балтике и Тихом океане. Он увлекался океанографией и гидрологией Тихого океана - особенно его северной частью — Берингово и Охотское моря. В перспективе он надеялся исследовать и южные полярные моря, задумывался о рывке к Южному полюсу и о продолжении русской исследовательской работы в тех широтах. Был участником Русской полярной экспедиции барона Эдуарда Толля.
За защиту Порт‑Артура во время русско-японской войны был награжден Георгиевским оружием, орденами Святой Анны 4‑й степени и Святого Станислава 2‑й степени с мечами.
© РИА Новости . Михаил Озерский / Перейти в фотобанкЛинкор "Слава", на котором служил адмирал Колчак
Линкор "Слава", на котором служил адмирал Колчак
Позже Колчак принимал участие в Первой мировой войне. С сентября 1915 года он командовал Минной дивизией и руководил обороной Рижского залива. Был награжден орденом Святого Георгия 4‑й степени.
В апреле 1916 года Колчак был произведен в контр‑адмиралы, в июне назначен командующим Черноморским флотом и одновременно произведен в вице‑адмиралы.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАдмирал, руководитель контрреволюции в Сибири Александр Васильевич Колчак
Адмирал, руководитель контрреволюции в Сибири Александр Васильевич Колчак
После Февральской революции делегатское собрание севастопольских матросов, солдат и рабочих 6 июня 1917 года приняло решение обезоружить офицеров, а Колчака отстранить от должности. Командующий ЧФ демонстративно выбросил свой кортик в море, заявил о своей отставке и 8 июня выехал в Петроград.
Во время Гражданской войны Колчак был избран Верховным правителем России с производством в полные адмиралы.
Власть Колчака признали руководители основных формирований "белых", в том числе Антон Деникин. К весне 1919 года ему удалось создать армию общей численностью до 400 тысяч человек.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРуководители контрреволюционных войск Сибири. В первом ряду: один из руководителей чехословацких частей генерал Радола Гайда (Рудольф Гейдль, 1892-1948) (первый слева), адмирал Александр Колчак (1874-1920) (второй слева).
Руководители контрреволюционных войск Сибири. В первом ряду: один из руководителей чехословацких частей генерал Радола Гайда (Рудольф Гейдль, 1892-1948) (первый слева), адмирал Александр Колчак (1874-1920) (второй слева).
После ряда поражений "белых" Колчак оказался блокированным в Нижнеудинске чехословаками. По требованию восставших рабочих Иркутска 15 января 1920 года они передали его эсеро‑меньшевистскому Политцентру, который обязался выдать его и передать золотой запас советскому командованию.
7 февраля 1920 Колчак по приговору Ревкома был расстрелян.