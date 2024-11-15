https://crimea.ria.ru/20241115/admiral-i-pravitel-kolchaku-150-let-1141861995.html

Адмирал и правитель: Колчаку 150 лет

Адмирал и правитель: Колчаку 150 лет - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Адмирал и правитель: Колчаку 150 лет

16 ноября исполняется 150 лет со дня рождения адмирала Александра Колчака – командующего Черноморским флотом Российской империи и руководителя Белого движения... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T07:45

2024-11-15T07:45

2024-11-15T07:45

александр колчак

история

россия

армия и флот

великая октябрьская социалистическая революция

чф рф (черноморский флот российской федерации)

первая мировая война

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16 ноября исполняется 150 лет со дня рождения адмирала Александра Колчака – командующего Черноморским флотом Российской империи и руководителя Белого движения во время Гражданской войны в России, ученого-океанографа и полярного исследователя. Его жизненный путь - в материале РИА Новости Крым.По его словам, личность этого человека до конца не раскрыта: что касается его сложных жизненных ситуаций, в которые он попадал, это не должно никоим образом принижать его роль. Будущий адмирал родился в 1874 в селе Александровское Петербургской губернии в семье генерал‑майора, военного инженера Василия Ивановича Колчака.Он мог стать большим ученым в области океанографии. В 1884 году Александр Колчак окончил Морской кадетский корпус и был произведен в мичманы. После чего служил на военных кораблях на Балтике и Тихом океане. Он увлекался океанографией и гидрологией Тихого океана - особенно его северной частью — Берингово и Охотское моря. В перспективе он надеялся исследовать и южные полярные моря, задумывался о рывке к Южному полюсу и о продолжении русской исследовательской работы в тех широтах. Был участником Русской полярной экспедиции барона Эдуарда Толля.За защиту Порт‑Артура во время русско-японской войны был награжден Георгиевским оружием, орденами Святой Анны 4‑й степени и Святого Станислава 2‑й степени с мечами.Позже Колчак принимал участие в Первой мировой войне. С сентября 1915 года он командовал Минной дивизией и руководил обороной Рижского залива. Был награжден орденом Святого Георгия 4‑й степени.В апреле 1916 года Колчак был произведен в контр‑адмиралы, в июне назначен командующим Черноморским флотом и одновременно произведен в вице‑адмиралы.После Февральской революции делегатское собрание севастопольских матросов, солдат и рабочих 6 июня 1917 года приняло решение обезоружить офицеров, а Колчака отстранить от должности. Командующий ЧФ демонстративно выбросил свой кортик в море, заявил о своей отставке и 8 июня выехал в Петроград.Во время Гражданской войны Колчак был избран Верховным правителем России с производством в полные адмиралы.Власть Колчака признали руководители основных формирований "белых", в том числе Антон Деникин. К весне 1919 года ему удалось создать армию общей численностью до 400 тысяч человек.После ряда поражений "белых" Колчак оказался блокированным в Нижнеудинске чехословаками. По требованию восставших рабочих Иркутска 15 января 1920 года они передали его эсеро‑меньшевистскому Политцентру, который обязался выдать его и передать золотой запас советскому командованию. 7 февраля 1920 Колчак по приговору Ревкома был расстрелян.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр колчак, история, россия, армия и флот, великая октябрьская социалистическая революция, чф рф (черноморский флот российской федерации), первая мировая война