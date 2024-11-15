https://crimea.ria.ru/20241115/zapad-budet-kormit-kiev-dlya-protivostoyaniya-rossii-i-posle-svo---mnenie-1141865026.html
Запад будет "кормить" Киев для противостояния России и после СВО - мнение
Запад будет "кормить" Киев для противостояния России и после СВО - мнение - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Запад будет "кормить" Киев для противостояния России и после СВО - мнение
Даже после окончания украинского конфликта Запад некоторое время продолжит финансировать киевский режим, в том числе и в вопросах деятельности, направленной... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T08:37
2024-11-15T08:37
2024-11-15T08:38
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
украина
политика
новости сво
провокации
коллективный запад
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Даже после окончания украинского конфликта Запад некоторое время продолжит финансировать киевский режим, в том числе и в вопросах деятельности, направленной против России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог и юрист Вадим Колесниченко.По его словам, вся политика Украины – и внешняя, и внутренняя – зиждется на стремлении подорвать общественно-политическое согласие в России. "Для этого их и содержит Запад", отметил он.Именно потому так называемое либеральное демократическое западное сообщество никак не обращает внимания на то, что Украина давно занимается государственным терроризмом, добавил политолог.Быстро и безвозвратно уничтожить это явление, по его мнению, не получится до окончания СВО.Объяснить это, по мнению Колесниченко, можно тем, что Россия "всегда будет раздражающим фактором для коллективного Запада"."В силу того, что они остаются на обочине истории в перспективе, а мы – локомотив, который двигает развитие мировой экономики", – уточнил он.Колесниченко подчеркнул, что ФСБ очень эффективно выявляет и ликвидирует украинскую агентуру, диверсантов и "ждунов", которые пытаются дестабилизировать ситуацию в российских регионах, в том числе в Крыму.Тем не менее, крымчанам, считает он, важно оставаться бдительными.По его мнению, информационная гигиена в социальных сетях за последнее время серьезно улучшилась благодаря комплексу мер борьбы с провокаторами."Это не значит, что их стало меньше. Но и это способ воспитания и принуждения к соблюдению российских законов. Формирование нетерпимости в нашем обществе к таким проявлениям и людям позитивно будет влиять на общую атмосферу и возможности нашего государства", – сказал эксперт.При этом он подчеркнул, что "ни теракты, ни выявление всевозможных негодяев не дестабилизировали ситуацию ни в Крыму, ни в Севастополе, ни в других приграничных регионах России".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о теракте возбудили после взрыва и гибели военного в Севастополе ФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭС "Ждуны" на колесах – в Крыму предложили закрепить флаг на номерах авто
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мнения, вадим колесниченко, украина, политика, новости сво, провокации, коллективный запад, новости крыма
Запад будет "кормить" Киев для противостояния России и после СВО - мнение
Запад будет финансировать Киев для противостояния России даже после окончания СВО - мнение
08:37 15.11.2024 (обновлено: 08:38 15.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым.
Даже после окончания украинского конфликта Запад некоторое время продолжит финансировать киевский режим, в том числе и в вопросах деятельности, направленной против России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог и юрист Вадим Колесниченко.
По его словам, вся политика Украины – и внешняя, и внутренняя – зиждется на стремлении подорвать общественно-политическое согласие в России. "Для этого их и содержит Запад", отметил он.
Именно потому так называемое либеральное демократическое западное сообщество никак не обращает внимания на то, что Украина давно занимается государственным терроризмом, добавил политолог.
Быстро и безвозвратно уничтожить это явление, по его мнению, не получится до окончания СВО.
"Украина будет пытаться вести свою подрывную деятельность на территории России. Вспомним 1945 – 1951 годы после Великой Отечественной войны, когда на нашей территории действовали диверсионные группы, которые поддерживались и финансировались Западом", – сказал политолог.
Объяснить это, по мнению Колесниченко, можно тем, что Россия "всегда будет раздражающим фактором для коллективного Запада".
"В силу того, что они остаются на обочине истории в перспективе, а мы – локомотив, который двигает развитие мировой экономики", – уточнил он.
Колесниченко подчеркнул, что ФСБ очень эффективно выявляет и ликвидирует украинскую агентуру, диверсантов и "ждунов", которые пытаются дестабилизировать ситуацию в российских регионах, в том числе в Крыму.
Тем не менее, крымчанам, считает он, важно оставаться бдительными.
"Я не призываю охоте на ведьм. Просто мы должны быть внимательными и прислушиваться к тому, что происходит вокруг нас", – сказал Колесниченко.
По его мнению, информационная гигиена в социальных сетях за последнее время серьезно улучшилась благодаря комплексу мер борьбы с провокаторами.
"Это не значит, что их стало меньше. Но и это способ воспитания и принуждения к соблюдению российских законов. Формирование нетерпимости в нашем обществе к таким проявлениям и людям позитивно будет влиять на общую атмосферу и возможности нашего государства", – сказал эксперт.
При этом он подчеркнул, что "ни теракты, ни выявление всевозможных негодяев не дестабилизировали ситуацию ни в Крыму, ни в Севастополе, ни в других приграничных регионах России".
"Потому что мы понимаем, что должны делать: мы защищаем себя и свое будущее с нашим историческим прошлым", – заключил Колесниченко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял
, что Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины.
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