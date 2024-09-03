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Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины
Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины
Более десяти лет Крым противостоит терроризму со стороны Украины, сталкиваясь с блокадами и атаками по мирному населению западным оружием. Но единство крымчан и РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T09:11
2024-09-03T09:11
крым
сергей аксенов
терроризм
день солидарности в борьбе с терроризмом
антитеррор
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
россия
украина
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Более десяти лет Крым противостоит терроризму со стороны Украины, сталкиваясь с блокадами и атаками по мирному населению западным оружием. Но единство крымчан и всех россиян поможет преодолеть все провокации. Об этом в День солидарности в борьбе с терроризмом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.При этом Аксенов отметил, что крымчане едины и солидарны в вопросе борьбы с террористами и их сообщниками - "ждунами", которые являются "потенциальными агентами врага"."Нас не запугать и не разобщить. Мы едины в борьбе со злом, в поддержке нашего президента, Вооруженных Сил и спецслужб. Победа будет за нами!" - заверил глава Крыма.Он подчеркнул, что Украина, маскируясь под государство, стала террористической организацией. Это доказывают многочисленные прицельные атаки боевиков по детям из российских регионов. Эти действия напоминают поведение террористов, разгромленных Россией на Северном Кавказе 20 лет назад. "Между подонками, убившими детей Беслана, и подонками, которые прицельно бьют по детям Донбасса, Белгорода, Севастополя, Херсонщины, населенных пунктов Курской области, нет никакой разницы. Она только в масштабах: в первом случае это террористическая банда, во втором – террористическая организация, которая маскируется под государство. Но хозяин у тех и других один – Запад. И конец у террористов тоже всегда одинаковый", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Памятная дата - День солидарности в борьбе с терроризмом была учреждена после трагических событий в Беслане, где произошел один из самых жестоких и кровавых терактов в новейшей истории нашей страныЧитайте также на РИА Новости Крым:Беслан – боль России: 20 лет трагедииТяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея МеняйлоВладимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане
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крым, сергей аксенов, терроризм, день солидарности в борьбе с терроризмом, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, россия, украина, обстрелы всу, новости, новости крыма
Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины

Крымчане более 10 лет единым фронтом борются со "ждунами" и террористами - Аксенов

09:11 03.09.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Более десяти лет Крым противостоит терроризму со стороны Украины, сталкиваясь с блокадами и атаками по мирному населению западным оружием. Но единство крымчан и всех россиян поможет преодолеть все провокации. Об этом в День солидарности в борьбе с терроризмом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крым более 10 лет сталкивается с украинским терроризмом в разных формах – от водной и энергетической блокады до попыток терактов и атак западным оружием. Наши военные и спецслужбы принимают все необходимые меры для нейтрализации террористической угрозы, для обеспечения безопасности жителей полуострова", - написал глава региона в Telegram.
При этом Аксенов отметил, что крымчане едины и солидарны в вопросе борьбы с террористами и их сообщниками - "ждунами", которые являются "потенциальными агентами врага".
"Нас не запугать и не разобщить. Мы едины в борьбе со злом, в поддержке нашего президента, Вооруженных Сил и спецслужб. Победа будет за нами!" - заверил глава Крыма.
Он подчеркнул, что Украина, маскируясь под государство, стала террористической организацией. Это доказывают многочисленные прицельные атаки боевиков по детям из российских регионов. Эти действия напоминают поведение террористов, разгромленных Россией на Северном Кавказе 20 лет назад.
"Между подонками, убившими детей Беслана, и подонками, которые прицельно бьют по детям Донбасса, Белгорода, Севастополя, Херсонщины, населенных пунктов Курской области, нет никакой разницы. Она только в масштабах: в первом случае это террористическая банда, во втором – террористическая организация, которая маскируется под государство. Но хозяин у тех и других один – Запад. И конец у террористов тоже всегда одинаковый", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Памятная дата - День солидарности в борьбе с терроризмом была учреждена после трагических событий в Беслане, где произошел один из самых жестоких и кровавых терактов в новейшей истории нашей страны
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КрымСергей АксеновТерроризмДень солидарности в борьбе с терроризмомАнтитеррорБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьРоссияУкраинаОбстрелы ВСУНовостиНовости Крыма
 
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