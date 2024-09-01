Рейтинг@Mail.ru
Тяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея Меняйло - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240901/tyazhelo-vspominat-beslan-intervyu-glavy-severnoy-osetii-sergeya-menyaylo-1140026428.html
Тяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея Меняйло
Тяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея Меняйло - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Тяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея Меняйло
До сих пор помощь от государства получают более 500 пострадавших в бесланской трагедии. Такую цифру назвал глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T07:32
2024-09-01T07:32
эксклюзивы риа новости крым
сергей меняйло
беслан
северная осетия
общество
теракт
терроризм
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110009/88/1100098805_0:95:2340:1411_1920x0_80_0_0_759fa4f6efd6105c55ef02ee33351ac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сент — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. До сих пор помощь от государства получают более 500 пострадавших в бесланской трагедии. Такую цифру назвал глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло в специальном интервью РИА Новости Крым. По его словам, всего после теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года около 2000 человек были признаны пострадавшими. Так, члены семей погибших в результате теракта платят половину стоимости за услуги ЖКХ, имеют ежемесячную денежную компенсацию абонентской платы за телефонные услуги, получают ежемесячную денежную выплату на проезд. "С 2021 года по поручению президента России пострадавшим в Беслане предоставлена адресная материальная помощь на оплату специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами России и приобретение санаторно-курортных путевок на территории страны. Всего за три года реализации мероприятий направлено средств в объеме 140,5 млн рублей", - уточнил Меняйло. Он напомнил, что в прошлом году было принято решение, что программа реабилитации пострадавших была продлена до 2030 года и увеличено ее финансирование. Ранее она была рассчитана до 2026 года. Сергей Меняйло вспомнил, как он узнал о трагедии в школе №1 города Беслан. В сентябре 2004 года он трудился в должности начальника штаба Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота: "Поэтому, к сожалению, я не был в республике рядом со своим народом в эти страшные трагические дни. Но, конечно, все видел по телевизору, созванивался с родными и друзьями, которые находились в республике. Я – человек военный, для меня понятны правила войны. Я знаю, что делать в той или иной боевой ситуации. То, что произошло тогда в Беслане – вне всяких правил, вне человечности… Помню, как люди были растеряны, напуганы, оглушены произошедшим. Это очень тяжело вспоминать".Он добавил, что, так как Северная Осетия — небольшой регион, то и люди здесь хорошо знают друг друга, поэтому трагедия коснулась практически каждого: Меняйло заверил, что на протяжении десятилетий и в настоящий момент этот регион на всех уровнях ведет антитеррористическую и антиэкстремистскую работу. "Цена, которую заплатил Беслан, слишком высока, чтобы не думать о постоянной системной борьбе с таким явлением как терроризм. Мы делаем и будем предпринимать меры, чтобы подобное было невозможным", - особо подчеркнул глава республики. Он также с глубоким уважением высказался об августовском визите в Северную Осетию президента России Владимира Путина. "Вы видели кадры, облетевшие весь мир: президент России преклонил колени перед "Древом скорби" в "Городе ангелов" – это мемориальный комплекс, на котором похоронены жертвы теракта. Это была не просто дань памяти – это был порыв Человека. Для бесланцев, для всех нас это очень важно!", - заверил Сергей Меняйло.
https://crimea.ria.ru/20240901/beslan--bol-rossii-20-let-tragedii-1140028179.html
беслан
северная осетия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110009/88/1100098805_168:0:2173:1504_1920x0_80_0_0_fb040777b2a18359b51136a2a2e74eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей меняйло, беслан, северная осетия, общество, теракт, терроризм, интервью
Тяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея Меняйло

В Осетии до сих пор оказывают помощь более полутысяче пострадавших от теракта в Беслане

07:32 01.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Меняйло
Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сент — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. До сих пор помощь от государства получают более 500 пострадавших в бесланской трагедии. Такую цифру назвал глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло в специальном интервью РИА Новости Крым.
По его словам, всего после теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года около 2000 человек были признаны пострадавшими.

"За это время кто-то уехал из республики. Некоторые пострадавшие и их родные просто не хотят вспоминать это страшное время. Сегодня мы оказываем меры социальной поддержки более 500 пострадавшим", - сказал он.

Так, члены семей погибших в результате теракта платят половину стоимости за услуги ЖКХ, имеют ежемесячную денежную компенсацию абонентской платы за телефонные услуги, получают ежемесячную денежную выплату на проезд.
"С 2021 года по поручению президента России пострадавшим в Беслане предоставлена адресная материальная помощь на оплату специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами России и приобретение санаторно-курортных путевок на территории страны. Всего за три года реализации мероприятий направлено средств в объеме 140,5 млн рублей", - уточнил Меняйло.
Он напомнил, что в прошлом году было принято решение, что программа реабилитации пострадавших была продлена до 2030 года и увеличено ее финансирование. Ранее она была рассчитана до 2026 года.

"Мы поддерживаем контакты с семьями погибших и пострадавшими. Это сильные духом люди, несломленные. Они научились идти с этой ношей, достойно нести память о своих близких, ставших жертвами террористов. Дети Беслана выросли – они строят будущее, учатся, работают, многие успели стать родителями. Жизнь продолжается во всем ее многообразии – ведь она сильнее смерти, а добро всегда сильнее зла. А мы – рядом", - сказал он.

Мемориальное кладбище Город Ангелов в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
07:01
Беслан – боль России: 20 лет трагедии
Сергей Меняйло вспомнил, как он узнал о трагедии в школе №1 города Беслан. В сентябре 2004 года он трудился в должности начальника штаба Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота:
"Поэтому, к сожалению, я не был в республике рядом со своим народом в эти страшные трагические дни. Но, конечно, все видел по телевизору, созванивался с родными и друзьями, которые находились в республике. Я – человек военный, для меня понятны правила войны. Я знаю, что делать в той или иной боевой ситуации. То, что произошло тогда в Беслане – вне всяких правил, вне человечности… Помню, как люди были растеряны, напуганы, оглушены произошедшим. Это очень тяжело вспоминать".
Он добавил, что, так как Северная Осетия — небольшой регион, то и люди здесь хорошо знают друг друга, поэтому трагедия коснулась практически каждого:
"Мы все – даже если не знакомы лично, не связаны родственными узами, все равно через одно рукопожатие друг друга знаем. Так что трагедия в бесланской школе №1 коснулась абсолютно всех и стала общим горем".
Меняйло заверил, что на протяжении десятилетий и в настоящий момент этот регион на всех уровнях ведет антитеррористическую и антиэкстремистскую работу.
"Цена, которую заплатил Беслан, слишком высока, чтобы не думать о постоянной системной борьбе с таким явлением как терроризм. Мы делаем и будем предпринимать меры, чтобы подобное было невозможным", - особо подчеркнул глава республики.
Он также с глубоким уважением высказался об августовском визите в Северную Осетию президента России Владимира Путина.
"Вы видели кадры, облетевшие весь мир: президент России преклонил колени перед "Древом скорби" в "Городе ангелов" – это мемориальный комплекс, на котором похоронены жертвы теракта. Это была не просто дань памяти – это был порыв Человека. Для бесланцев, для всех нас это очень важно!", - заверил Сергей Меняйло.
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания
Рабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания
© POOL
Перейти в фотобанк
Рабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания
Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей МеняйлоБесланСеверная ОсетияОбществоТерактТерроризмИнтервью
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:43На Московском НПЗ тушат пожар после атаки беспилотников
08:24158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУ
08:20Новые предметы в школах и оплата сверхурочки: что ждет россиян в сентябре
07:32Тяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея Меняйло
07:01Беслан – боль России: 20 лет трагедии
06:52Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье
06:32Массированный налет: десятки БПЛА сбиты над восемью регионами России
00:01Какой будет погода в Крыму в первый день сентября
00:00Какой сегодня праздник: 1 сентября
23:30В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС
22:32Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС
21:55Главное за день: 31 августа
21:01Что посмотреть в Симферополе – инфографика
20:46Как в Крыму на технических этажах обустроить жилое помещение
20:10Экзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение
19:48В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четверо суток
19:19Агробизнес Запорожья ищет зоотехников и бухгалтеров
18:57По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии СК возбудил дело
18:37Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день
18:15Арест Павла Дурова и крупный лесной пожар в Крыму: топ новостей недели
Лента новостейМолния