https://crimea.ria.ru/20240901/tyazhelo-vspominat-beslan-intervyu-glavy-severnoy-osetii-sergeya-menyaylo-1140026428.html

Тяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея Меняйло

Тяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея Меняйло - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Тяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея Меняйло

До сих пор помощь от государства получают более 500 пострадавших в бесланской трагедии. Такую цифру назвал глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T07:32

2024-09-01T07:32

2024-09-01T07:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сент — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. До сих пор помощь от государства получают более 500 пострадавших в бесланской трагедии. Такую цифру назвал глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло в специальном интервью РИА Новости Крым. По его словам, всего после теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года около 2000 человек были признаны пострадавшими. Так, члены семей погибших в результате теракта платят половину стоимости за услуги ЖКХ, имеют ежемесячную денежную компенсацию абонентской платы за телефонные услуги, получают ежемесячную денежную выплату на проезд. "С 2021 года по поручению президента России пострадавшим в Беслане предоставлена адресная материальная помощь на оплату специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами России и приобретение санаторно-курортных путевок на территории страны. Всего за три года реализации мероприятий направлено средств в объеме 140,5 млн рублей", - уточнил Меняйло. Он напомнил, что в прошлом году было принято решение, что программа реабилитации пострадавших была продлена до 2030 года и увеличено ее финансирование. Ранее она была рассчитана до 2026 года. Сергей Меняйло вспомнил, как он узнал о трагедии в школе №1 города Беслан. В сентябре 2004 года он трудился в должности начальника штаба Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота: "Поэтому, к сожалению, я не был в республике рядом со своим народом в эти страшные трагические дни. Но, конечно, все видел по телевизору, созванивался с родными и друзьями, которые находились в республике. Я – человек военный, для меня понятны правила войны. Я знаю, что делать в той или иной боевой ситуации. То, что произошло тогда в Беслане – вне всяких правил, вне человечности… Помню, как люди были растеряны, напуганы, оглушены произошедшим. Это очень тяжело вспоминать".Он добавил, что, так как Северная Осетия — небольшой регион, то и люди здесь хорошо знают друг друга, поэтому трагедия коснулась практически каждого: Меняйло заверил, что на протяжении десятилетий и в настоящий момент этот регион на всех уровнях ведет антитеррористическую и антиэкстремистскую работу. "Цена, которую заплатил Беслан, слишком высока, чтобы не думать о постоянной системной борьбе с таким явлением как терроризм. Мы делаем и будем предпринимать меры, чтобы подобное было невозможным", - особо подчеркнул глава республики. Он также с глубоким уважением высказался об августовском визите в Северную Осетию президента России Владимира Путина. "Вы видели кадры, облетевшие весь мир: президент России преклонил колени перед "Древом скорби" в "Городе ангелов" – это мемориальный комплекс, на котором похоронены жертвы теракта. Это была не просто дань памяти – это был порыв Человека. Для бесланцев, для всех нас это очень важно!", - заверил Сергей Меняйло.

https://crimea.ria.ru/20240901/beslan--bol-rossii-20-let-tragedii-1140028179.html

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сергей меняйло, беслан, северная осетия, общество, теракт, терроризм, интервью