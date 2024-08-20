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Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане
Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане
Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую поездку в Северную Осетию. Он посетил школу № 1 в Беслане и на мемориале погибшим в теракте возложил цветы. Об этом РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T15:01
2024-08-20T15:01
2024-08-20T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую поездку в Северную Осетию. Он посетил школу № 1 в Беслане и на мемориале погибшим в теракте возложил цветы. Об этом сообщает сайт КремляПо информации Кремля, президент также посетил школу №1 в Беслане. В здании школы создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. 1-3 сентября 2004 года здесь произошел теракт.В школе полностью в исходном виде сохранен спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, пишет РИА Новости. На стенах развешаны фотографии погибших. Посетители регулярно проносят сюда игрушки, цветы. Каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти.На улице располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших. Остальные здания школы пока недоступны для посещения.Также, по информации РИА Новости, глава государства посетил в Беслане детские центры дополнительного образования: станции юных техников и юных натуралистов. Открыты они были в 2022 году.
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новости, россия, северная осетия, беслан, теракт, история, память
Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане
Владимир Путин посетил в Беслане школу № 1 и возложил цветы к мемориалу
15:01 20.08.2024 (обновлено: 16:46 20.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую поездку в Северную Осетию. Он посетил школу № 1 в Беслане и на мемориале погибшим в теракте возложил цветы. Об этом сообщает сайт Кремля
"Президент посетил мемориальное кладбище "Город ангелов", где возложил цветы к Древу скорби – монументу в память о погибших заложниках – и памятнику бойцам спецназа подразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим во время штурма", – говорится в сообщении.
По информации Кремля, президент также посетил школу №1 в Беслане. В здании школы создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. 1-3 сентября 2004 года здесь произошел теракт.
В школе полностью в исходном виде сохранен спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, пишет РИА Новости. На стенах развешаны фотографии погибших. Посетители регулярно проносят сюда игрушки, цветы. Каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти.
На улице располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших. Остальные здания школы пока недоступны для посещения.
Также, по информации РИА Новости, глава государства посетил в Беслане детские центры дополнительного образования: станции юных техников и юных натуралистов. Открыты они были в 2022 году.