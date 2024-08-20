Рейтинг@Mail.ru
Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240820/vladimir-putin-vozlozhil-tsvety-k-memorialu-v-shkole-v-beslane-1139739693.html
Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане
Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане
Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую поездку в Северную Осетию. Он посетил школу № 1 в Беслане и на мемориале погибшим в теракте возложил цветы. Об этом РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T15:01
2024-08-20T16:46
новости
россия
северная осетия
беслан
теракт
история
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139739442_187:462:3007:2048_1920x0_80_0_0_c8ac782ca63856771fbc0825544f90f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую поездку в Северную Осетию. Он посетил школу № 1 в Беслане и на мемориале погибшим в теракте возложил цветы. Об этом сообщает сайт КремляПо информации Кремля, президент также посетил школу №1 в Беслане. В здании школы создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. 1-3 сентября 2004 года здесь произошел теракт.В школе полностью в исходном виде сохранен спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, пишет РИА Новости. На стенах развешаны фотографии погибших. Посетители регулярно проносят сюда игрушки, цветы. Каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти.На улице располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших. Остальные здания школы пока недоступны для посещения.Также, по информации РИА Новости, глава государства посетил в Беслане детские центры дополнительного образования: станции юных техников и юных натуралистов. Открыты они были в 2022 году.
https://crimea.ria.ru/20190903/1117248749.html
россия
северная осетия
беслан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139739442_862:439:3007:2048_1920x0_80_0_0_fc9d928e7f3a3a8b1bcd35b6c9eabbd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, северная осетия, беслан, теракт, история, память
Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане

Владимир Путин посетил в Беслане школу № 1 и возложил цветы к мемориалу

15:01 20.08.2024 (обновлено: 16:46 20.08.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания
Рабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую поездку в Северную Осетию. Он посетил школу № 1 в Беслане и на мемориале погибшим в теракте возложил цветы. Об этом сообщает сайт Кремля

"Президент посетил мемориальное кладбище "Город ангелов", где возложил цветы к Древу скорби – монументу в память о погибших заложниках – и памятнику бойцам спецназа подразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим во время штурма", – говорится в сообщении.

По информации Кремля, президент также посетил школу №1 в Беслане. В здании школы создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. 1-3 сентября 2004 года здесь произошел теракт.
В школе полностью в исходном виде сохранен спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, пишет РИА Новости. На стенах развешаны фотографии погибших. Посетители регулярно проносят сюда игрушки, цветы. Каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти.
На улице располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших. Остальные здания школы пока недоступны для посещения.
Также, по информации РИА Новости, глава государства посетил в Беслане детские центры дополнительного образования: станции юных техников и юных натуралистов. Открыты они были в 2022 году.
День солидарности в борьбе с терроризмом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.09.2019
3 сентября 2019, 10:44
Эхо Беслана: эксперт оценил уровень террористической угрозы в России и в Крыму
НовостиРоссияСеверная ОсетияБесланТерактИсторияПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:00Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
16:43В центре Симферополя ограничат движение на трое суток
16:27Коктебель остался без света из-за аварии на сетях
16:16Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской области
16:03Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – Роспотребнадзор
15:40Житель Севастополя заплатит штраф за комментарий в сети
15:17Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах Крыма
15:01Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане
14:46Закрытым из-за фортификаций санаториям в Крыму обещают компенсации
14:39Более 2000 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
14:16Курская область – новости о ситуации в приграничье от Минобороны
14:07ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо
13:51В Крым возвращается аномальная жара
13:32Возле развязки трассы "Таврида" на Крымский мост произошел пожар
13:10Освобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ
13:06Схватил инсульт в горах: в Крыму спасли мужчину на мысе Меганом
12:55FPV-дрон атаковал поселок в Белгородской области - ранен мужчина
12:46В России растет заболеваемость коронавирусом
12:36Православную церковь на Украине запретили официально
12:22Пункт управления бригады ВСУ с командным составом уничтожен на Украине
Лента новостейМолния