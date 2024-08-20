https://crimea.ria.ru/20240820/vladimir-putin-vstretilsya-s-materyami-zhertv-terakta-v-beslane-1139743219.html

Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

Президент РФ Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T17:16

2024-08-20T17:16

2024-08-20T17:17

владимир путин (политик)

память

история

северная осетия

беслан

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане. Об этом сообщает РИА Новости.Во вторник в рамках рабочей поездки в Северную Осетию президент РФ Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году.В школе полностью в исходном виде сохранен спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников. На стенах развешаны фотографии погибших. Посетители регулярно проносят сюда игрушки, цветы. Каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти.На улице располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших. Остальные здания школы пока недоступны для посещения.Глава государства возложил цветы к мемориалу в школе №1 города Беслана.Также, по информации РИА Новости, глава государства посетил в Беслане детские центры дополнительного образования: станции юных техников и юных натуралистов. Открыты они были в 2022 году.

https://crimea.ria.ru/20190903/1117248749.html

северная осетия

беслан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), память, история, северная осетия, беслан, теракт