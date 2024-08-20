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Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане
Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане
Президент РФ Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T17:16
2024-08-20T17:17
владимир путин (политик)
память
история
северная осетия
беслан
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане. Об этом сообщает РИА Новости.Во вторник в рамках рабочей поездки в Северную Осетию президент РФ Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году.В школе полностью в исходном виде сохранен спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников. На стенах развешаны фотографии погибших. Посетители регулярно проносят сюда игрушки, цветы. Каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти.На улице располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших. Остальные здания школы пока недоступны для посещения.Глава государства возложил цветы к мемориалу в школе №1 города Беслана.Также, по информации РИА Новости, глава государства посетил в Беслане детские центры дополнительного образования: станции юных техников и юных натуралистов. Открыты они были в 2022 году.
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владимир путин (политик), память, история, северная осетия, беслан, теракт
Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

Путин встретился с матерями жертв теракта в бесланской школе в 2004 году

17:16 20.08.2024 (обновлено: 17:17 20.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания
Рабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане. Об этом сообщает РИА Новости.
Во вторник в рамках рабочей поездки в Северную Осетию президент РФ Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году.
В школе полностью в исходном виде сохранен спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников. На стенах развешаны фотографии погибших. Посетители регулярно проносят сюда игрушки, цветы. Каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти.
На улице располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших. Остальные здания школы пока недоступны для посещения.
Глава государства возложил цветы к мемориалу в школе №1 города Беслана.
Также, по информации РИА Новости, глава государства посетил в Беслане детские центры дополнительного образования: станции юных техников и юных натуралистов. Открыты они были в 2022 году.
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