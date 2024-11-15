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В Севастополе пожар в районе пляжа "Омега"

В Севастополе пожар в районе пляжа "Омега" - РИА Новости Крым, 15.11.2024

В Севастополе пожар в районе пляжа "Омега"

В Севастополе сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговом павильоне в районе пляжа "Омега", из огня вынесли газовые баллоны. Об этом сообщает управление МЧС... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T08:50

2024-11-15T08:50

2024-11-15T08:52

происшествия

пожар

севастополь

мчс севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговом павильоне в районе пляжа "Омега", из огня вынесли газовые баллоны. Об этом сообщает управление МЧС России по городу.Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом павильоне поступило утром в пятницу. На место выехали 19 специалистов и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.Прокуратура города взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего. "На месте работает следственно-оператиная группа, экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - сообщили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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