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В Севастополе пожар в районе пляжа "Омега" - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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В Севастополе пожар в районе пляжа "Омега"
В Севастополе пожар в районе пляжа "Омега" - РИА Новости Крым, 15.11.2024
В Севастополе пожар в районе пляжа "Омега"
В Севастополе сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговом павильоне в районе пляжа "Омега", из огня вынесли газовые баллоны. Об этом сообщает управление МЧС... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T08:50
2024-11-15T08:52
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговом павильоне в районе пляжа "Омега", из огня вынесли газовые баллоны. Об этом сообщает управление МЧС России по городу.Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом павильоне поступило утром в пятницу. На место выехали 19 специалистов и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.Прокуратура города взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего. "На месте работает следственно-оператиная группа, экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - сообщили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, пожар, севастополь, мчс севастополя, новости крыма, крым
В Севастополе пожар в районе пляжа "Омега"

В Севастополе горит торговый павильон в районе пляжа "Омега"

08:50 15.11.2024 (обновлено: 08:52 15.11.2024)
 
© Главное управление МЧС России по городу СевастополюПожарная машина
Пожарная машина
© Главное управление МЧС России по городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговом павильоне в районе пляжа "Омега", из огня вынесли газовые баллоны. Об этом сообщает управление МЧС России по городу.
Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом павильоне поступило утром в пятницу. На место выехали 19 специалистов и 4 единицы техники.
"Из помещения вынесены два газовых и один кислородный баллон, их критического нагрева не допущено. Сейчас пламя локализовано, открытое горение ликвидировано, распространения не допущено, продолжается проливка. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Прокуратура города взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.
"На месте работает следственно-оператиная группа, экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияПожарСевастопольМЧС СевастополяНовости КрымаКрым
 
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