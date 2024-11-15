https://crimea.ria.ru/20241115/rnkb-vydal-110-mln-rubley-na-lgotnuyu-gazifikatsiyu-po-gosprogramme-v-krymu-1141877525.html

РНКБ выдал 110 млн рублей на льготную газификацию по госпрограмме в Крыму

РНКБ выдал 110 млн рублей на льготную газификацию по госпрограмме в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2024

РНКБ выдал 110 млн рублей на льготную газификацию по госпрограмме в Крыму

Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) с начала года выдал крымчанам 750 льготных кредитов на сумму около 110 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Газификация... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T11:15

2024-11-15T11:15

2024-11-15T11:15

рнкб (пао)

газ

газификация крыма

кредит

льготное кредитование

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134295731_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_b9600185b9784ac5515eddfb5eb4f5d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) с начала года выдал крымчанам 750 льготных кредитов на сумму около 110 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Газификация населенных пунктов Республики Крым", сообщает пресс-служба кредитной организации.Всего с момента запуска госпрограммы в июне 2022 года банк выдал 1800 кредитов по ставке 3% на общую сумму более 240 миллионов рублей. Чаще всего льготные кредиты на газификацию домовладений оформляют жители Симферопольского, Нижнегорского и Белогорского районов Крыма.По условиям программы, воспользоваться господдержкой и оформить кредит на газификацию по льготной ставке 3% могут граждане Российской Федерации, которым необходимы денежные средства на газификацию домовладения, находящегося на территории Республики Крым. В том числе — на приобретение газового оборудования и монтаж газовых сетей в доме и на придомовой территории. Такой кредит предоставляется на срок до пяти лет, максимальная сумма кредита составляет 160 тысяч рублей, для льготных категорий граждан — 200 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241113/v-krymu-gazifitsiruyut-14-sel-do-2026-goda-1141819822.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), газ, газификация крыма, кредит, льготное кредитование, крым, новости крыма