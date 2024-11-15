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РНКБ выдал 110 млн рублей на льготную газификацию по госпрограмме в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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РНКБ выдал 110 млн рублей на льготную газификацию по госпрограмме в Крыму
РНКБ выдал 110 млн рублей на льготную газификацию по госпрограмме в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2024
РНКБ выдал 110 млн рублей на льготную газификацию по госпрограмме в Крыму
Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) с начала года выдал крымчанам 750 льготных кредитов на сумму около 110 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Газификация... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) с начала года выдал крымчанам 750 льготных кредитов на сумму около 110 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Газификация населенных пунктов Республики Крым", сообщает пресс-служба кредитной организации.Всего с момента запуска госпрограммы в июне 2022 года банк выдал 1800 кредитов по ставке 3% на общую сумму более 240 миллионов рублей. Чаще всего льготные кредиты на газификацию домовладений оформляют жители Симферопольского, Нижнегорского и Белогорского районов Крыма.По условиям программы, воспользоваться господдержкой и оформить кредит на газификацию по льготной ставке 3% могут граждане Российской Федерации, которым необходимы денежные средства на газификацию домовладения, находящегося на территории Республики Крым. В том числе — на приобретение газового оборудования и монтаж газовых сетей в доме и на придомовой территории. Такой кредит предоставляется на срок до пяти лет, максимальная сумма кредита составляет 160 тысяч рублей, для льготных категорий граждан — 200 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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рнкб (пао), газ, газификация крыма, кредит, льготное кредитование, крым, новости крыма
РНКБ выдал 110 млн рублей на льготную газификацию по госпрограмме в Крыму

РНКБ выдал 110 млн рублей на льготную газификацию в Крыму

11:15 15.11.2024
 
© КрымгазсетиГазификация в Крыму
Газификация в Крыму
© Крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) с начала года выдал крымчанам 750 льготных кредитов на сумму около 110 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Газификация населенных пунктов Республики Крым", сообщает пресс-служба кредитной организации.
Всего с момента запуска госпрограммы в июне 2022 года банк выдал 1800 кредитов по ставке 3% на общую сумму более 240 миллионов рублей. Чаще всего льготные кредиты на газификацию домовладений оформляют жители Симферопольского, Нижнегорского и Белогорского районов Крыма.
По условиям программы, воспользоваться господдержкой и оформить кредит на газификацию по льготной ставке 3% могут граждане Российской Федерации, которым необходимы денежные средства на газификацию домовладения, находящегося на территории Республики Крым. В том числе — на приобретение газового оборудования и монтаж газовых сетей в доме и на придомовой территории. Такой кредит предоставляется на срок до пяти лет, максимальная сумма кредита составляет 160 тысяч рублей, для льготных категорий граждан — 200 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года
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