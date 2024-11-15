https://crimea.ria.ru/20241115/16-letniy-podrostok-po-zadaniyu-kieva-gotovil-diversiyu-na-zheleznoy-doroge-1141874755.html
16-летний подросток по заданию Киева готовил диверсию на железной дороге
16-летний подросток по заданию Киева готовил диверсию на железной дороге - РИА Новости Крым, 15.11.2024
16-летний подросток по заданию Киева готовил диверсию на железной дороге
16-летний парень задержан на месте преступления при попытке совершить диверсию на железной дороге в Кировской области. Об этом сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T09:59
2024-11-15T09:59
2024-11-15T10:03
кировская область
происшествия
диверсия
железная дорога
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
общество
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 16-летний парень задержан на месте преступления при попытке совершить диверсию на железной дороге в Кировской области. Об этом сообщает Следком России.У молодого человека изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в одном из мессенджеров с украинскими спецслужбами.В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию."Молодой человек задержан на месте совершения преступления сотрудниками УФСБ России по Кировской области. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов жертв и повреждений транспортной инфраструктуры не последовало", - добавили в Следственном комитете.По ходатайству органов следствия парень заключен под стражу. По уголовному делу ведется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий для установления обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.В сентябре в Крыму силовики пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры, который планировал осуществить севастополец в целях нарушения военных перевозок.По данным силовиков, 51-летний житель Севастополя через мессенджер был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. Он должен был собирать сведения об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также об объектах транспортной инфраструктуры.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию КиеваМизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Севастополе
кировская область
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, происшествия, диверсия, железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, общество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
16-летний подросток по заданию Киева готовил диверсию на железной дороге
В Кировской области за попытку диверсии на железной дороге задержан 16-летний подросток
09:59 15.11.2024 (обновлено: 10:03 15.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 16-летний парень задержан на месте преступления при попытке совершить диверсию на железной дороге в Кировской области. Об этом сообщает Следком России.
"Подозреваемый действовал по заданию украинских спецслужб. За денежное вознаграждение он собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали, повреждение которых могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке поездов", - сказано в сообщении.
У молодого человека изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в одном из мессенджеров с украинскими спецслужбами.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.
"Молодой человек задержан на месте совершения преступления сотрудниками УФСБ России по Кировской области. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов жертв и повреждений транспортной инфраструктуры не последовало", - добавили в Следственном комитете.
По ходатайству органов следствия парень заключен под стражу. По уголовному делу ведется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий для установления обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.
В сентябре в Крыму силовики пресекли
подготовку диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры, который планировал осуществить севастополец в целях нарушения военных перевозок.
По данным силовиков, 51-летний житель Севастополя через мессенджер был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. Он должен был собирать сведения об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также об объектах транспортной инфраструктуры.
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