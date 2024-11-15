https://crimea.ria.ru/20241115/16-letniy-podrostok-po-zadaniyu-kieva-gotovil-diversiyu-na-zheleznoy-doroge-1141874755.html

16-летний подросток по заданию Киева готовил диверсию на железной дороге

16-летний подросток по заданию Киева готовил диверсию на железной дороге - РИА Новости Крым, 15.11.2024

16-летний подросток по заданию Киева готовил диверсию на железной дороге

16-летний парень задержан на месте преступления при попытке совершить диверсию на железной дороге в Кировской области. Об этом сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T09:59

2024-11-15T09:59

2024-11-15T10:03

кировская область

происшествия

диверсия

железная дорога

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

общество

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/51/1118485107_0:69:1620:980_1920x0_80_0_0_9c691cc77a0238cd09218da6e6f45fdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 16-летний парень задержан на месте преступления при попытке совершить диверсию на железной дороге в Кировской области. Об этом сообщает Следком России.У молодого человека изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в одном из мессенджеров с украинскими спецслужбами.В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию."Молодой человек задержан на месте совершения преступления сотрудниками УФСБ России по Кировской области. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов жертв и повреждений транспортной инфраструктуры не последовало", - добавили в Следственном комитете.По ходатайству органов следствия парень заключен под стражу. По уголовному делу ведется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий для установления обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.В сентябре в Крыму силовики пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры, который планировал осуществить севастополец в целях нарушения военных перевозок.По данным силовиков, 51-летний житель Севастополя через мессенджер был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. Он должен был собирать сведения об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также об объектах транспортной инфраструктуры.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию КиеваМизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Севастополе

кировская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, происшествия, диверсия, железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, общество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)