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В Крыму осужден подставной "генерал ФСБ"
В Крыму осужден подставной "генерал ФСБ" - РИА Новости Крым, 15.11.2024
В Крыму осужден подставной "генерал ФСБ"
В Крыму осужден мужчина, который представлялся высокопоставленным сотрудником ФСБ и вымогал деньги у местных жителей. Об этом сообщает УФСБ России по Республике РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T11:40
2024-11-15T11:40
2024-11-15T11:42
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
мошенничество
приговор
суд
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму осужден мужчина, который представлялся высокопоставленным сотрудником ФСБ и вымогал деньги у местных жителей. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.При этом в службе безопасности уточняют, что у мужчины не было никакой возможности повлиять на принятие процессуального решения. Суд признал задержанного виновным в мошенничестве и приговорил к двум с половиной годам заключения в исправительной колонии общего режима.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничествоМошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в судОбмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мошенничество, приговор, суд, правосудие, новости крыма, общество
В Крыму осужден подставной "генерал ФСБ"
В Крыму за мошенничество осужден лжегенерал ФСБ
11:40 15.11.2024 (обновлено: 11:42 15.11.2024)