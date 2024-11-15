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В Крыму осужден подставной "генерал ФСБ"

В Крыму осужден подставной "генерал ФСБ" - РИА Новости Крым, 15.11.2024

В Крыму осужден подставной "генерал ФСБ"

В Крыму осужден мужчина, который представлялся высокопоставленным сотрудником ФСБ и вымогал деньги у местных жителей. Об этом сообщает УФСБ России по Республике РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T11:40

2024-11-15T11:40

2024-11-15T11:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму осужден мужчина, который представлялся высокопоставленным сотрудником ФСБ и вымогал деньги у местных жителей. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.При этом в службе безопасности уточняют, что у мужчины не было никакой возможности повлиять на принятие процессуального решения. Суд признал задержанного виновным в мошенничестве и приговорил к двум с половиной годам заключения в исправительной колонии общего режима.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничествоМошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в судОбмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества

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2024

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