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Новости Славянска-на-Кубани – дроны ВСУ пытались атаковать район - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Новости Славянска-на-Кубани – дроны ВСУ пытались атаковать район
Новости Славянска-на-Кубани – дроны ВСУ пытались атаковать район - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Новости Славянска-на-Кубани – дроны ВСУ пытались атаковать район
Славянск-на-Кубани в ночь на пятницу подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает администрация Славянского района. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T12:31
2024-11-15T12:35
кубань
славянск
происшествия
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Славянск-на-Кубани в ночь на пятницу подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает администрация Славянского района.Ранее в Минобороны России сообщали о массированной атаке украинских дронов по Югу России. В ночь на пятницу средства ПВО перехватили и уничтожили 36 беспилотников над территорией Краснодарского края, три дрона – над Крымом и 10 – над акваторией Азовского моря.По данным главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обломки дронов упали в Крымском и Красноармейском районах, повредив жилые дома и машины. Как уточнил глава Крымского района Сергей Лесь, в Крымске оцеплены места обнаружения обломков на улицах Лунной и Кольцевой.С 15 ноября в связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление накануне подписал глава муниципалитета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночьОбломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на Кубань46 дронов подавлены над Крымским районом за ночь
кубань
славянск
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РИА Новости Крым
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кубань, славянск, происшествия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, новости
Новости Славянска-на-Кубани – дроны ВСУ пытались атаковать район

Славянск-на-Кубани атаковали украинские беспилотники – власти

12:31 15.11.2024 (обновлено: 12:35 15.11.2024)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Славянск-на-Кубани в ночь на пятницу подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает администрация Славянского района.
"В течение прошедшей ночи при отражении террористических атак по объектам Славянского района были сбиты беспилотные летательные аппараты. На территории района разрушений не зафиксировано", - сказано в сообщении местных властей.
Ранее в Минобороны России сообщали о массированной атаке украинских дронов по Югу России. В ночь на пятницу средства ПВО перехватили и уничтожили 36 беспилотников над территорией Краснодарского края, три дрона – над Крымом и 10 – над акваторией Азовского моря.
По данным главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обломки дронов упали в Крымском и Красноармейском районах, повредив жилые дома и машины. Как уточнил глава Крымского района Сергей Лесь, в Крымске оцеплены места обнаружения обломков на улицах Лунной и Кольцевой.
С 15 ноября в связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление накануне подписал глава муниципалитета.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КубаньСлавянскПроисшествияБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Краснодарский крайНовости
 
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