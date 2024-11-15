https://crimea.ria.ru/20241115/novosti-slavyanska-na-kubani--drony-vsu-pytalis-atakovat-rayon-1141880356.html

Новости Славянска-на-Кубани – дроны ВСУ пытались атаковать район

Новости Славянска-на-Кубани – дроны ВСУ пытались атаковать район - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Новости Славянска-на-Кубани – дроны ВСУ пытались атаковать район

Славянск-на-Кубани в ночь на пятницу подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает администрация Славянского района. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T12:31

2024-11-15T12:31

2024-11-15T12:35

кубань

славянск

происшествия

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Славянск-на-Кубани в ночь на пятницу подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает администрация Славянского района.Ранее в Минобороны России сообщали о массированной атаке украинских дронов по Югу России. В ночь на пятницу средства ПВО перехватили и уничтожили 36 беспилотников над территорией Краснодарского края, три дрона – над Крымом и 10 – над акваторией Азовского моря.По данным главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обломки дронов упали в Крымском и Красноармейском районах, повредив жилые дома и машины. Как уточнил глава Крымского района Сергей Лесь, в Крымске оцеплены места обнаружения обломков на улицах Лунной и Кольцевой.С 15 ноября в связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление накануне подписал глава муниципалитета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночьОбломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на Кубань46 дронов подавлены над Крымским районом за ночь

кубань

славянск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, славянск, происшествия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, новости