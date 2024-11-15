https://crimea.ria.ru/20241115/tri-drona-unichtozheny-nad-krymom-za-noch-1141872573.html

13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночь

13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночь - РИА Новости Крым, 15.11.2024

13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночь

В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Крым и Кубань. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T07:09

2024-11-15T07:09

2024-11-15T07:33

крым

азовское море

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Крым и Кубань. Об этом сообщает Минобороны России.По данным оборонного ведомства, под прицелом вражеских дронов также была Белгородская область – над регионом уничтожили два беспилотника. По данным главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обломки дронов упали в Крымском и Красноармейском районах, повредив жилые дома и машины. Накануне силы ПВО сбили один украинский беспилотный над территорией Республики Крым. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 16:50, утончили в оборонном ведомстве.Накануне над территорией полуострова сбили и перехватили четыре украинских дрона.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияПатрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России

https://crimea.ria.ru/20241101/patrushev-poruchil-usilit-zaschitu-sudostroitelnykh-zavodov-kryma-1141525384.html

крым

азовское море

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, азовское море, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, краснодарский край, пво, министерство обороны рф, срочные новости крыма, новости, новости крыма