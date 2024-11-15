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13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночь - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночь
13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночь - РИА Новости Крым, 15.11.2024
13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночь
В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Крым и Кубань. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T07:09
2024-11-15T07:33
крым
азовское море
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Крым и Кубань. Об этом сообщает Минобороны России.По данным оборонного ведомства, под прицелом вражеских дронов также была Белгородская область – над регионом уничтожили два беспилотника. По данным главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обломки дронов упали в Крымском и Красноармейском районах, повредив жилые дома и машины. Накануне силы ПВО сбили один украинский беспилотный над территорией Республики Крым. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 16:50, утончили в оборонном ведомстве.Накануне над территорией полуострова сбили и перехватили четыре украинских дрона.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияПатрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России
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крым, азовское море, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, краснодарский край, пво, министерство обороны рф, срочные новости крыма, новости, новости крыма
13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночь

Над Крымом и Азовским морем сбили 13 беспилотников

07:09 15.11.2024 (обновлено: 07:33 15.11.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Крым и Кубань. Об этом сообщает Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 51 украинский беспилотник: 36 – над территорией Краснодарского края, три дрона – над территорией Республики Крым и 10 БПЛА – над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
По данным оборонного ведомства, под прицелом вражеских дронов также была Белгородская область – над регионом уничтожили два беспилотника.
По данным главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обломки дронов упали в Крымском и Красноармейском районах, повредив жилые дома и машины.
Накануне силы ПВО сбили один украинский беспилотный над территорией Республики Крым. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 16:50, утончили в оборонном ведомстве.
Накануне над территорией полуострова сбили и перехватили четыре украинских дрона.
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