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Неонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревья - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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https://crimea.ria.ru/20241115/neonatologi-krymskogo-lesa-kak-v-krymu-zaschischayut-derevya-1141865415.html
Неонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревья
Неонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревья - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Неонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревья
Если посмотреть на фотографии Крыма, сделанные до Великой Отечественной войны или в послевоенное время, то в глаза сразу бросится, как мало растительности было... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T06:01
2024-11-15T06:01
эксклюзивы риа новости крым
леса крыма
крым
природа
охрана природы
елена дедюрина
центр защиты леса республики крым
рослесозащита
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Если посмотреть на фотографии Крыма, сделанные до Великой Отечественной войны или в послевоенное время, то в глаза сразу бросится, как мало растительности было в Крымских горах: склоны над Алуштой, Судаком, Ялтой были практически безлесые, только ближе к яйлам виднеются темные шапки. Так же мало деревьев было и в степном Крыму. Только потом, благодаря большой государственной программе, полуостров засадили лесами и лесополосами. Работу по посадке лесов активно ведут и сейчас.Лесники собирают семена, из которых потом вырастят будущий посадочный материал. Но только после обследования семян и определения их качества, прорастят в питомниках. Исследованием будущих крымских лесов "в зародыше" занимаются сотрудники Филиала Федерального бюджетного учреждения "Рослесозащита" - Центра защиты леса Республики Крым.Как рассказывает директор Крымского филиала Рослесозащиты Елена Дедюрина, всего в России 43 таких структуры, одна из них – крымская, которая под свое крыло взяла леса Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.Крымский филиал молодой, ему чуть более пяти лет. А вот история создания Рослесозащиты берет свое начало с 1938 года. Нынешние лесоводы с большим уважением относятся к своим предшественникам."Лесоводы и лесники – это люди, душой и телом живущие лесом. Труд в лес всегда вкладывается немалый. Я знаю многих лесников, которым уже сейчас под 80 лет, наши пенсионеры приходят к нам на праздники и переживают за те леса, которые они высаживали 30-40 лет тому, как за своего ребенка. Они - гуру лесного хозяйства, и молодым дают неоценимые знания, такие ни в каких книгах не найдешь", - убеждена собеседница РИА Новости Крым.Сама Елена Дедюрина сразу после института начала работать в Севастопольском лесхозе. Несколько раз пыталась "выйти из леса". Но это у нее так и не получилось."Леса Крыма - это Богом данная нам красота. Хвойных насаждений у нас около 40%, если брать в общей купе", - дает она сухие цифры статистики, сдабривая их поэтическими эпитетами.Исследователи будущего лесаСемена в Крымской лесосеменной станции исследуют самые разные – и сосны, и дуба, и реликтовой фисташки, и земляничника мелкоплодного, и многих других лесообразующих пород. Последние два – в основном для озеленения парков и скверов.В лесополосах степного Крыма ранее высаживали лиственные породы, а также фруктовые деревья. В последние годы пришедшие в упадок, вырубленные в лихие 90-е на дрова, лесополосы реконструируют горьким миндалем, гледичией, ясенями, акациями и робиниями.Фактически, работу сотрудников станции можно сравнить с трудом врача-неонатолога: здесь делают все возможное, чтобы будущий лес был здоровым и сильным."Лесники заготавливают семена основных лесообразующих пород - дуба, крымской и обыкновенной сосны, туи, кипариса, граба, грецкого ореха и горького миндаля, гледичии и других пород лиственных и хвойных деревьев. Сначала проверяем пробную партию. Мы определяем, класс качества семян. Если семена некондиционные, то они считаются непригодными для заготовки. На сегодняшний день некондиционных семян у нас нет", - замечает Елена Дедюрина.После этого, как предварительный анализ проведен, лесохозяйственные учреждения проводят основной сбор семян и отправляют на исследование уже основную партию.Елена Дедюрина подчеркивает, что семена для воспроизводства лесов должны использоваться только те, которые собраны на определенной территории со сравнительно однородными природными условиями.На предмет соответствия качества проверяют семена и у частных структур, которые потом из них выращивают саженцы разных пород деревьев для озеленения парков, скверов, территории частных гостиниц и приусадебных участков.Сотрудники организации также обследуют и питомники, в которых подрастают саженцы деревьев, которые потом высадят в лесах.Кто портит лесОпределение качества семян – это одно направлений работы Центра защиты леса. Есть и второе - государственный лесопатологический мониторинг в рамках государственного задания. То есть леса полуострова проверяют на предмет заражения вредителями, и, дают рекомендации, как избавиться от них."На сегодняшний день в рамках государственного лесопатологического мониторинга выявлено более 14891 га поврежденных и погибших насаждений. Основная причина повреждений - погодные и почвенно-климатические условия. Должна похвастаться: у нас в Крыму очень маленький процент погибших насаждений. Чаще всего, леса гибнут от лесных пожаров. В этом году были пожары, конечно, но в основном сплошные санитарные рубки проводятся после пожаров прошлых лет. Их площадь - 54,6 га", - называет цифры Елена Дедюрина.И после таких санитарных рубок леса также обязаны восстанавливать. Этим занимаются структуры, подведомственные министерству экологии и природных ресурсов Крыма.Директор крымского филиала Рослесохраны опровергает распространяемую в соцсетях информацию, что в Крыму массово гибнут хвойные."Катастрофы нет, все в рамках нормы. Люди считают, что они погибли. Но нет. Вот мы выехали, посмотрели, да, хвоя желтая. А через полгода эти же сосны снова зеленые стоят. В этом году, например, отправляли генетический материал хвойных в Москву на исследование скрытых генетических заболеваний. Также в этом году обследовали и почву под хвойными. И вроде бы почва и хорошая, но где-то не хватает влаги, где-то каких-то определенных веществ. И мы даем рекомендации, как с этим бороться", - развеивает она панику.Одним из наиболее распространенных карантинных вредителей Елена Дедюрина считает маленького клопа - дубовую кружевницу:Также к наиболее опасным паразитам специалисты причисляют американскую белую бабочку, которая распространяется стремительно, и гусеницы которой съедают практически всю листву."В зависимости от погоды, у нее три-четыре регенерации в год. Они плодятся как сумасшедшие. Самое интересное, что в лесах мы в этом и прошлом году ее не наблюдали. А вот в городе… Особенно любит плодовые насаждения, шелковицу, орехи. Но если ей кормовой базы не хватает, то лезет на все деревья, вплоть до того, что начинает и хвою есть", - рассказывает Елена Дедюрина.Чтобы избавиться от американской белой бабочки, специалисты рекомендуют обрабатывать не только деревья, но и почву под ними на площади, превышающей диаметр поврежденной кроны. Обработка должна вестись как можно более масштабно, чтобы максимально ликвидировать как самих бабочек, так и их гусениц и куколок.Рабочий день сотрудников отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга проходит чаще всего на свежем воздухе – в лесу и парках. Они выезжают, чтобы исследовать растения на предмет наличия паразитов, причем это происходит круглогодично – ведь у каждого врага леса есть свой жизненный цикл."Люди приезжают в Крым, платят огромные деньги, чтобы подышать нашим крымским воздухом. А наши сотрудники все время на природе, психологически отдыхают в лесу. В работе есть свои нюансы, конечно, но, когда я последний раз болела, уже и не помню", - улыбается собеседница РИА Новости Крым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садомВ Крыму за четыре года высажено более 1000 гектаров лесаГде в Крыму появляются новые леса
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Ольга Леонова
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леса крыма, крым, природа, охрана природы, елена дедюрина, центр защиты леса республики крым, рослесозащита
Неонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревья

В Центре защиты леса назвали основных паразитов лесов и парков Крыма

06:01 15.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ольга Леонова
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Если посмотреть на фотографии Крыма, сделанные до Великой Отечественной войны или в послевоенное время, то в глаза сразу бросится, как мало растительности было в Крымских горах: склоны над Алуштой, Судаком, Ялтой были практически безлесые, только ближе к яйлам виднеются темные шапки. Так же мало деревьев было и в степном Крыму. Только потом, благодаря большой государственной программе, полуостров засадили лесами и лесополосами. Работу по посадке лесов активно ведут и сейчас.
Лесники собирают семена, из которых потом вырастят будущий посадочный материал. Но только после обследования семян и определения их качества, прорастят в питомниках. Исследованием будущих крымских лесов "в зародыше" занимаются сотрудники Филиала Федерального бюджетного учреждения "Рослесозащита" - Центра защиты леса Республики Крым.
Как рассказывает директор Крымского филиала Рослесозащиты Елена Дедюрина, всего в России 43 таких структуры, одна из них – крымская, которая под свое крыло взяла леса Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.
Крымский филиал молодой, ему чуть более пяти лет. А вот история создания Рослесозащиты берет свое начало с 1938 года. Нынешние лесоводы с большим уважением относятся к своим предшественникам.
"Лесоводы и лесники – это люди, душой и телом живущие лесом. Труд в лес всегда вкладывается немалый. Я знаю многих лесников, которым уже сейчас под 80 лет, наши пенсионеры приходят к нам на праздники и переживают за те леса, которые они высаживали 30-40 лет тому, как за своего ребенка. Они - гуру лесного хозяйства, и молодым дают неоценимые знания, такие ни в каких книгах не найдешь", - убеждена собеседница РИА Новости Крым.
Сама Елена Дедюрина сразу после института начала работать в Севастопольском лесхозе. Несколько раз пыталась "выйти из леса". Но это у нее так и не получилось.
© РИА Новости КрымСпециалисты Центра защиты леса исследуют семенной материал
Специалисты Центра защиты леса исследуют семенной материал
1 из 5
Специалисты Центра защиты леса исследуют семенной материал
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа лабораторном столе - "зародыши" крымских лесов
На лабораторном столе - зародыши крымских лесов
2 из 5
На лабораторном столе - "зародыши" крымских лесов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымИз этих желудей вырастут прекрасные дубовые леса
Из этих желудей вырастут прекрасные дубовые леса
3 из 5
Из этих желудей вырастут прекрасные дубовые леса
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРабота Центра защиты леса
Работа Центра защиты леса
4 из 5
Работа Центра защиты леса
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Центре защиты леса исследуют семена хвойных и лиственных растений
В Центре защиты леса исследуют семена хвойных и лиственных растений
5 из 5
В Центре защиты леса исследуют семена хвойных и лиственных растений
© РИА Новости Крым
1 из 5
Специалисты Центра защиты леса исследуют семенной материал
© РИА Новости Крым
2 из 5
На лабораторном столе - "зародыши" крымских лесов
© РИА Новости Крым
3 из 5
Из этих желудей вырастут прекрасные дубовые леса
© РИА Новости Крым
4 из 5
Работа Центра защиты леса
© РИА Новости Крым
5 из 5
В Центре защиты леса исследуют семена хвойных и лиственных растений
© РИА Новости Крым
"Леса Крыма - это Богом данная нам красота. Хвойных насаждений у нас около 40%, если брать в общей купе", - дает она сухие цифры статистики, сдабривая их поэтическими эпитетами.

Исследователи будущего леса

Семена в Крымской лесосеменной станции исследуют самые разные – и сосны, и дуба, и реликтовой фисташки, и земляничника мелкоплодного, и многих других лесообразующих пород. Последние два – в основном для озеленения парков и скверов.
В лесополосах степного Крыма ранее высаживали лиственные породы, а также фруктовые деревья. В последние годы пришедшие в упадок, вырубленные в лихие 90-е на дрова, лесополосы реконструируют горьким миндалем, гледичией, ясенями, акациями и робиниями.
Фактически, работу сотрудников станции можно сравнить с трудом врача-неонатолога: здесь делают все возможное, чтобы будущий лес был здоровым и сильным.
"Лесники заготавливают семена основных лесообразующих пород - дуба, крымской и обыкновенной сосны, туи, кипариса, граба, грецкого ореха и горького миндаля, гледичии и других пород лиственных и хвойных деревьев. Сначала проверяем пробную партию. Мы определяем, класс качества семян. Если семена некондиционные, то они считаются непригодными для заготовки. На сегодняшний день некондиционных семян у нас нет", - замечает Елена Дедюрина.
После этого, как предварительный анализ проведен, лесохозяйственные учреждения проводят основной сбор семян и отправляют на исследование уже основную партию.
Елена Дедюрина подчеркивает, что семена для воспроизводства лесов должны использоваться только те, которые собраны на определенной территории со сравнительно однородными природными условиями.
На предмет соответствия качества проверяют семена и у частных структур, которые потом из них выращивают саженцы разных пород деревьев для озеленения парков, скверов, территории частных гостиниц и приусадебных участков.
"По российскому законодательству, для того, чтобы потом коммерческие организации продавали тот или иной здоровый посадочный материал, выращенный из семян лесных растений, у них должно быть подтверждение о происхождении семян и обязательное удостоверение или сертификат об их качестве", - рассказывает эксперт.
Сотрудники организации также обследуют и питомники, в которых подрастают саженцы деревьев, которые потом высадят в лесах.

Кто портит лес

Определение качества семян – это одно направлений работы Центра защиты леса. Есть и второе - государственный лесопатологический мониторинг в рамках государственного задания. То есть леса полуострова проверяют на предмет заражения вредителями, и, дают рекомендации, как избавиться от них.
"На сегодняшний день в рамках государственного лесопатологического мониторинга выявлено более 14891 га поврежденных и погибших насаждений. Основная причина повреждений - погодные и почвенно-климатические условия. Должна похвастаться: у нас в Крыму очень маленький процент погибших насаждений. Чаще всего, леса гибнут от лесных пожаров. В этом году были пожары, конечно, но в основном сплошные санитарные рубки проводятся после пожаров прошлых лет. Их площадь - 54,6 га", - называет цифры Елена Дедюрина.
И после таких санитарных рубок леса также обязаны восстанавливать. Этим занимаются структуры, подведомственные министерству экологии и природных ресурсов Крыма.
Директор крымского филиала Рослесохраны опровергает распространяемую в соцсетях информацию, что в Крыму массово гибнут хвойные.
"Катастрофы нет, все в рамках нормы. Люди считают, что они погибли. Но нет. Вот мы выехали, посмотрели, да, хвоя желтая. А через полгода эти же сосны снова зеленые стоят. В этом году, например, отправляли генетический материал хвойных в Москву на исследование скрытых генетических заболеваний. Также в этом году обследовали и почву под хвойными. И вроде бы почва и хорошая, но где-то не хватает влаги, где-то каких-то определенных веществ. И мы даем рекомендации, как с этим бороться", - развеивает она панику.
Леса Крыма
5 ноября, 19:01
Аксенов поручил увеличить площадь зеленых насаждений в Крыму
Одним из наиболее распространенных карантинных вредителей Елена Дедюрина считает маленького клопа - дубовую кружевницу:
"Его сначала выявили на территории Краснодарского края. А через некоторое время он появился и на территории Крыма. Это такой вредитель, который не просто перелетает с места на место, а научился "переезжать" на машинах. Сейчас только разрабатывается методика правильной борьбы с ним".
Также к наиболее опасным паразитам специалисты причисляют американскую белую бабочку, которая распространяется стремительно, и гусеницы которой съедают практически всю листву.
"В зависимости от погоды, у нее три-четыре регенерации в год. Они плодятся как сумасшедшие. Самое интересное, что в лесах мы в этом и прошлом году ее не наблюдали. А вот в городе… Особенно любит плодовые насаждения, шелковицу, орехи. Но если ей кормовой базы не хватает, то лезет на все деревья, вплоть до того, что начинает и хвою есть", - рассказывает Елена Дедюрина.
Чтобы избавиться от американской белой бабочки, специалисты рекомендуют обрабатывать не только деревья, но и почву под ними на площади, превышающей диаметр поврежденной кроны. Обработка должна вестись как можно более масштабно, чтобы максимально ликвидировать как самих бабочек, так и их гусениц и куколок.

"Также последние годы у нас был непарный шелкопряд, но вот мы уже три года ведем за ним феромонный надзор. Очагов на сегодняшний день не зарегистрировано", - добавляет директор.

Рабочий день сотрудников отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга проходит чаще всего на свежем воздухе – в лесу и парках. Они выезжают, чтобы исследовать растения на предмет наличия паразитов, причем это происходит круглогодично – ведь у каждого врага леса есть свой жизненный цикл.
"Люди приезжают в Крым, платят огромные деньги, чтобы подышать нашим крымским воздухом. А наши сотрудники все время на природе, психологически отдыхают в лесу. В работе есть свои нюансы, конечно, но, когда я последний раз болела, уже и не помню", - улыбается собеседница РИА Новости Крым.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЛеса КрымаКрымПриродаОхрана природыЕлена ДедюринаЦентр защиты леса Республики КрымРослесозащита
 
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