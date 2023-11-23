https://crimea.ria.ru/20231123/gde-v-krymu-poyavlyayutsya-novye-lesa-1132983891.html
Где в Крыму появляются новые леса
Где в Крыму появляются новые леса - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Где в Крыму появляются новые леса
Почти 300 гектаров нового леса появится к концу 2023 года в Республике Крым. Работы по высадке будут проведены в рамках регионального проекта “Сохраним лес”... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T06:35
2023-11-23T06:35
2023-11-23T06:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Почти 300 гектаров нового леса появится к концу 2023 года в Республике Крым. Работы по высадке будут проведены в рамках регионального проекта “Сохраним лес” нацпроекта “Экология”. Где в Крыму в первую очередь высаживают новые зеленые площади, рассказала в эфире радио “Спутник в Крыму” министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.По словам чиновницы, с 2019 года ежегодно в Крыму благодаря нацпроекту увеличиваются площади высаживаемых лесов. Если четыре года назад начинали с 260 гектаров, то уже 2024 году этот показатель перевалит за 300 гектаров. При этом весь объем работ проводится, как правило, в последние месяцы календарного года.Высадкой молодых саженцев дело не заканчивается: за молодой порослью лесникам приходится пристально следить в течение минимум трех последующих лет.При этом речь не всегда идет о том, чтобы занять насаждениями новые площади. В первую очередь крымские лесники восстанавливают лес на тех участках, которые ежегодно страдают от пожара. Особенно это важно в тех местах, где пожар уничтожил десятки гектаров зелени. Так, уже второй год восстанавливаются лесные посадки в Белогорском районе, где несколько лет назад случился крупный пожар.Ежегодно в Республике Крым ответственные службы фиксируют и ликвидируют десятки лесных пожаров. В этом году, как сообщал РИА Новости Крым, с крупным лесным пожаром в течение нескольких дней боролись в Бахчисарайском районе, возле горы Бойко. От огня пострадало 3,4 гектара леса.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым ГодомАномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран – что говорят ученыеОсобый противопожарный режим на территории Крыма отменен
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экология, ольга славгородская, крым, новости крыма, минэкологии крыма, сохраним лес, национальный проект "экология", реализация нацпроектов в крыму
Где в Крыму появляются новые леса
Нацпроект “Экология” ежегодно дает Крыму больше 290 гектаров новых лесов
06:35 23.11.2023 (обновлено: 06:56 23.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым.
Почти 300 гектаров нового леса появится к концу 2023 года в Республике Крым. Работы по высадке будут проведены в рамках регионального проекта “Сохраним лес” нацпроекта “Экология”. Где в Крыму в первую очередь высаживают новые зеленые площади, рассказала в эфире радио “Спутник в Крыму”
министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.
По словам чиновницы, с 2019 года ежегодно в Крыму благодаря нацпроекту увеличиваются площади высаживаемых лесов. Если четыре года назад начинали с 260 гектаров, то уже 2024 году этот показатель перевалит за 300 гектаров. При этом весь объем работ проводится, как правило, в последние месяцы календарного года.
“У нас в республике наибольший уровень плодородия почв фиксируется в ноябре, и лес мы всегда высаживаем, когда упал последний лист. Конечно, в этом году благодаря теплому сезону у нас листья еще не все упали. Тем не менее в октябре мы начали сезон посадок, когда почва была уже более-менее влажной из-за перепадов температуры ”, - пояснила министр экологии Крыма.
Высадкой молодых саженцев дело не заканчивается: за молодой порослью лесникам приходится пристально следить в течение минимум трех последующих лет.
“Мы осуществляем агротехнический уход, следим за приживаемостью, восполняем, если где-то что-то не прижилось. То есть, максимально весь цикл нашими лесохозяйственными предприятиями осуществляется: сбор семян, подготовка сеянцев, потом сеянцы у нас превращаются в саженцы, потом саженцы превращаются в лесокультурную посадку. И когда деревья достигают определенного возраста и параметров, мы говорим, что это лес”, - перечислила Ольга Славгородская все этапы процесса.
При этом речь не всегда идет о том, чтобы занять насаждениями новые площади. В первую очередь крымские лесники восстанавливают лес на тех участках, которые ежегодно страдают от пожара. Особенно это важно в тех местах, где пожар уничтожил десятки гектаров зелени. Так, уже второй год восстанавливаются лесные посадки в Белогорском районе, где несколько лет назад случился крупный пожар.
“В прошлом году на месте горельника высаживали дуб и орех, в этом году - сосну. Но сначала участок готовится под посадку: мы его разрабатываем, убираем поросль, взрыхляем и готовим почву и затем высаживаем”, - пояснила министр экологии республики.
Ежегодно в Республике Крым ответственные службы фиксируют и ликвидируют десятки лесных пожаров. В этом году, как сообщал
РИА Новости Крым, с крупным лесным пожаром в течение нескольких дней боролись в Бахчисарайском районе, возле горы Бойко. От огня пострадало 3,4 гектара леса.
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