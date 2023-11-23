https://crimea.ria.ru/20231123/gde-v-krymu-poyavlyayutsya-novye-lesa-1132983891.html

Где в Крыму появляются новые леса

Где в Крыму появляются новые леса - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Где в Крыму появляются новые леса

Почти 300 гектаров нового леса появится к концу 2023 года в Республике Крым. Работы по высадке будут проведены в рамках регионального проекта “Сохраним лес”... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T06:35

2023-11-23T06:35

2023-11-23T06:56

экология

ольга славгородская

крым

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минэкологии крыма

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реализация нацпроектов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Почти 300 гектаров нового леса появится к концу 2023 года в Республике Крым. Работы по высадке будут проведены в рамках регионального проекта “Сохраним лес” нацпроекта “Экология”. Где в Крыму в первую очередь высаживают новые зеленые площади, рассказала в эфире радио “Спутник в Крыму” министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.По словам чиновницы, с 2019 года ежегодно в Крыму благодаря нацпроекту увеличиваются площади высаживаемых лесов. Если четыре года назад начинали с 260 гектаров, то уже 2024 году этот показатель перевалит за 300 гектаров. При этом весь объем работ проводится, как правило, в последние месяцы календарного года.Высадкой молодых саженцев дело не заканчивается: за молодой порослью лесникам приходится пристально следить в течение минимум трех последующих лет.При этом речь не всегда идет о том, чтобы занять насаждениями новые площади. В первую очередь крымские лесники восстанавливают лес на тех участках, которые ежегодно страдают от пожара. Особенно это важно в тех местах, где пожар уничтожил десятки гектаров зелени. Так, уже второй год восстанавливаются лесные посадки в Белогорском районе, где несколько лет назад случился крупный пожар.Ежегодно в Республике Крым ответственные службы фиксируют и ликвидируют десятки лесных пожаров. В этом году, как сообщал РИА Новости Крым, с крупным лесным пожаром в течение нескольких дней боролись в Бахчисарайском районе, возле горы Бойко. От огня пострадало 3,4 гектара леса.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым ГодомАномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран – что говорят ученыеОсобый противопожарный режим на территории Крыма отменен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, ольга славгородская, крым, новости крыма, минэкологии крыма, сохраним лес, национальный проект "экология", реализация нацпроектов в крыму