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Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые
Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые
В крымских лесах цветет редкое растение - шафран прекрасный, в этом году из-за необычайно теплой осенней погоды цветение этого удивительного редкого растения... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-08T07:23
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анна репецкая
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В крымских лесах цветет редкое растение - шафран прекрасный, в этом году из-за необычайно теплой осенней погоды цветение этого удивительного редкого растения продлилось немного дольше обычного, рассказала РИА Новости Крым директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова КФУ им. В.И. Вернадского Анна Репецкая.По ее словам, в крымской флоре существует несколько разновидностей шафранов (они же крокусы). Осенью также может цвести шафран Паласа, весной появляется шафран сузианский - у всех этих разновидностей крокусов лиловые цветки. А вот шафран крымский обычно цветет в феврале и апреле - его не сложно отличить по белоснежным лепесткам.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец констатировал, что теплая погода в Крыму этой осенью находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений". Также, по его прогнозу, предстоящая зима в Крыму не будет суровой.Температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы. Читайте также на РИА Новости Крым:"Солнце Осени": чем удивит 70-й Бал Хризантем в Никитском ботсадуКак осенняя засуха в Крыму повлияет на урожайДо среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
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анна репецкая, кфу (крымский федеральный университет), погода, крымская погода, погода в крыму, природа, крым, новости крыма
Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые

В Крыму из-за аномальной жары цветет редкое растение - шафран прекрасный

07:23 08.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму зацвёл шафран прекрасный
В Крыму зацвёл шафран прекрасный - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В крымских лесах цветет редкое растение - шафран прекрасный, в этом году из-за необычайно теплой осенней погоды цветение этого удивительного редкого растения продлилось немного дольше обычного, рассказала РИА Новости Крым директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова КФУ им. В.И. Вернадского Анна Репецкая.
"Сейчас в Крыму цветет шафран прекрасный, он же Crocus Speciosus. Для него типичный период цветения сентябрь-октябрь. В этом году осень теплая, и поэтому цветение продлилось. Поэтому пока у гостей и жителей полуострова еще есть возможность полюбоваться этим прекрасным растением, но ни в коем случае не срывать - эти цветки редкие и их нужно беречь", - рассказала РИА Новости Крым Репецкая.
По ее словам, в крымской флоре существует несколько разновидностей шафранов (они же крокусы). Осенью также может цвести шафран Паласа, весной появляется шафран сузианский - у всех этих разновидностей крокусов лиловые цветки. А вот шафран крымский обычно цветет в феврале и апреле - его не сложно отличить по белоснежным лепесткам.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец констатировал, что теплая погода в Крыму этой осенью находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений".
Также, по его прогнозу, предстоящая зима в Крыму не будет суровой.
Температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы.
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