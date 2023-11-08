https://crimea.ria.ru/20231108/anomalnyy-noyabr-v-krymu-tsvetet-shafran---chto-govoryat-uchenye-1132631977.html

Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые

Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые

В крымских лесах цветет редкое растение - шафран прекрасный, в этом году из-за необычайно теплой осенней погоды цветение этого удивительного редкого растения... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-08T07:23

2023-11-08T07:23

2023-11-07T19:10

анна репецкая

кфу (крымский федеральный университет)

погода

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В крымских лесах цветет редкое растение - шафран прекрасный, в этом году из-за необычайно теплой осенней погоды цветение этого удивительного редкого растения продлилось немного дольше обычного, рассказала РИА Новости Крым директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова КФУ им. В.И. Вернадского Анна Репецкая.По ее словам, в крымской флоре существует несколько разновидностей шафранов (они же крокусы). Осенью также может цвести шафран Паласа, весной появляется шафран сузианский - у всех этих разновидностей крокусов лиловые цветки. А вот шафран крымский обычно цветет в феврале и апреле - его не сложно отличить по белоснежным лепесткам.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец констатировал, что теплая погода в Крыму этой осенью находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений". Также, по его прогнозу, предстоящая зима в Крыму не будет суровой.Температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы. Читайте также на РИА Новости Крым:"Солнце Осени": чем удивит 70-й Бал Хризантем в Никитском ботсадуКак осенняя засуха в Крыму повлияет на урожайДо среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОС

https://crimea.ria.ru/20231105/polyarnoe-siyanie-posle-moschnoy-vspyshki-na-solntse-nablyudali-v-krymu-1132596628.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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