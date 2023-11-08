Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые
В Крыму из-за аномальной жары цветет редкое растение - шафран прекрасный
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму зацвёл шафран прекрасный
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В крымских лесах цветет редкое растение - шафран прекрасный, в этом году из-за необычайно теплой осенней погоды цветение этого удивительного редкого растения продлилось немного дольше обычного, рассказала РИА Новости Крым директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова КФУ им. В.И. Вернадского Анна Репецкая.
"Сейчас в Крыму цветет шафран прекрасный, он же Crocus Speciosus. Для него типичный период цветения сентябрь-октябрь. В этом году осень теплая, и поэтому цветение продлилось. Поэтому пока у гостей и жителей полуострова еще есть возможность полюбоваться этим прекрасным растением, но ни в коем случае не срывать - эти цветки редкие и их нужно беречь", - рассказала РИА Новости Крым Репецкая.
По ее словам, в крымской флоре существует несколько разновидностей шафранов (они же крокусы). Осенью также может цвести шафран Паласа, весной появляется шафран сузианский - у всех этих разновидностей крокусов лиловые цветки. А вот шафран крымский обычно цветет в феврале и апреле - его не сложно отличить по белоснежным лепесткам.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец констатировал, что теплая погода в Крыму этой осенью находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений".
Также, по его прогнозу, предстоящая зима в Крыму не будет суровой.
Температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы.
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