https://crimea.ria.ru/20231101/kak-osennyaya-zasukha-v-krymu-povliyaet-na-urozhay-1132458416.html
Как осенняя засуха в Крыму повлияет на урожай
Как осенняя засуха в Крыму повлияет на урожай - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Как осенняя засуха в Крыму повлияет на урожай
Аномально теплая осень и засушливая погода в Крыму может плохо отразиться на урожае озимых культур, однако бить тревогу пока рано: аналогичные условия для... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T06:38
2023-11-01T06:38
2023-11-01T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Аномально теплая осень и засушливая погода в Крыму может плохо отразиться на урожае озимых культур, однако бить тревогу пока рано: аналогичные условия для региона не редкость, а продуктивные осадки в ноябре могут спасти ситуацию. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.Полям нужны осадки"Конечно, плохо, что сейчас нет осадков. Однако что-либо спрогнозировать все же сложно. Были годы, когда примерно при таких же условиях мы имели неплохой урожай. Все зависит от условий, которые будут складываться дальше. Надо дождаться продуктивных осадков, после которых появятся массовые всходы", - сказала Радченко. И отметила, что урожай точно будет низким, если и весна окажется засушливой. Однако пока бить тревогу рано. Несмотря на то, что таких рекордно высоких температурных показателей, как в этом году, в Крыму не было давно, засушливая осень для полуострова все же не редкость."Так, в 2019 году были примерно аналогичные условия. Тогда всходы были очень поздними и неравномерными, часть семян погибла. Но тогда погода была не очень благоприятной, и мы получили на своих участках от 20 до 25 центнеров с гектара пшеницы, тогда как в другие годы этот показатель составляет 50-60 центнеров с гектара, а то и выше", - уточнила она.По ее словам, если в начале ноября выпадут продуктивные осадки, то всходы озимых появятся в конце ноября, в декабре или в начале января. В любом случае, в этом году всходы озимых будут поздними, поскольку их еще не наблюдается нигде.Садам осеняя засуха не страшнаНесмотря на то, что из-за теплой и сухой погоды плодовые деревья все еще не погрузились в состояние покоя, будущему урожаю фруктов пока ничего не грозит. Об этом РИА Новости Крым рассказала ведущий агрометеоролог Крымского гидрометцентра Любовь Малькина.При этом она отметила, что подготовка плодовых культур к зиме все-таки происходит, ведь ночи достаточно прохладные, просто это медленный процесс."Если что-то и может негативно повлиять на урожай плодовых культур, так это вредители и болезни. Поскольку сейчас зимой в Крыму отсутствуют сильные морозы, не происходит вырождение тли и всякой гнили", - заключила Малькина.В конце минувшей недели глава областного правительства Андрей Алексеенко сообщил, что херсонские аграрии завершают сев озимых культур. Из-за полного отсутствия орошения полей после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, специалисты выбирают засухоустойчивые культуры.По словам ведущего специалиста центра погода ФОБОС Евгения Тишковца, то, что происходит с погодой в Крыму, находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений". Столетний температурный рекорд может быть побит на неделе, прогнозирует он.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ остается лидером в аграрном секторе и ставит новые рекорды – МишустинВ Крыму начался сбор пекинской капустыВ России неурожай винограда: коснется ли это Крыма
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Ирина Мезенцева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ирина Мезенцева
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Как осенняя засуха в Крыму повлияет на урожай
Осенняя засуха в Крыму может плохо отразиться на урожае озимых - ученые
06:38 01.11.2023 (обновлено: 09:34 01.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым.
Аномально теплая осень и засушливая погода в Крыму может плохо отразиться на урожае озимых культур, однако бить тревогу пока рано: аналогичные условия для региона не редкость, а продуктивные осадки в ноябре могут спасти ситуацию. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.
Полям нужны осадки
"Конечно, плохо, что сейчас нет осадков. Однако что-либо спрогнозировать все же сложно. Были годы, когда примерно при таких же условиях мы имели неплохой урожай. Все зависит от условий, которые будут складываться дальше. Надо дождаться продуктивных осадков, после которых появятся массовые всходы", - сказала Радченко. И отметила, что урожай точно будет низким, если и весна окажется засушливой.
Однако пока бить тревогу рано. Несмотря на то, что таких рекордно высоких
температурных показателей, как в этом году, в Крыму не было давно, засушливая осень для полуострова все же не редкость.
"Так, в 2019 году были примерно аналогичные условия. Тогда всходы были очень поздними и неравномерными, часть семян погибла. Но тогда погода была не очень благоприятной, и мы получили на своих участках от 20 до 25 центнеров с гектара пшеницы, тогда как в другие годы этот показатель составляет 50-60 центнеров с гектара, а то и выше", - уточнила она.
По ее словам, если в начале ноября выпадут продуктивные осадки, то всходы озимых появятся в конце ноября, в декабре или в начале января. В любом случае, в этом году всходы озимых будут поздними, поскольку их еще не наблюдается нигде.
Также Радченко отметила, что, в основном, сейчас поля настолько сухие, что на большинстве из них "семена лежат как на складе". Но устанавливать мониторинг на тех полях, которые давно посеяны, все же надо. Ведь каждое поле разное, кое-где выпадали локальные осадки, что могло спровоцировать появление так называемой провокационной влаги – это когда почву лишь слегка сбрызнуло, но этого недостаточно, чтобы дать растениям полноценный рост. От таких осадков семена могут прорасти, а затем все равно погибнут без воды.
Садам осеняя засуха не страшна
Несмотря на то, что из-за теплой и сухой погоды плодовые деревья все еще не погрузились в состояние покоя, будущему урожаю фруктов пока ничего не грозит. Об этом РИА Новости Крым
рассказала ведущий агрометеоролог Крымского гидрометцентра Любовь Малькина.
"Урожай плодовых культур зависит по большей части от того, достаточно ли влаги в период цветения. Одновременно с цветением идет закладка почек под урожай будущего года. Не страшно, если при таких высоких температурах деревья тронутся в рост. Единственное, чего в этой ситуации нужно бояться – резкого перепада температур. Но мы пока их не ждем", - прокомментировала специалист.
При этом она отметила, что подготовка плодовых культур к зиме все-таки происходит, ведь ночи достаточно прохладные, просто это медленный процесс.
"Если что-то и может негативно повлиять на урожай плодовых культур, так это вредители и болезни. Поскольку сейчас зимой в Крыму отсутствуют сильные морозы, не происходит вырождение тли и всякой гнили", - заключила Малькина.
В конце минувшей недели глава областного правительства Андрей Алексеенко сообщил
, что херсонские аграрии завершают сев озимых культур. Из-за полного отсутствия орошения полей после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, специалисты выбирают засухоустойчивые культуры.
По словам ведущего специалиста центра погода ФОБОС Евгения Тишковца, то, что происходит с погодой в Крыму, находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений". Столетний температурный рекорд может быть побит на неделе
, прогнозирует он.
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