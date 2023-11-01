https://crimea.ria.ru/20231101/kak-osennyaya-zasukha-v-krymu-povliyaet-na-urozhay-1132458416.html

Как осенняя засуха в Крыму повлияет на урожай

Как осенняя засуха в Крыму повлияет на урожай - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Как осенняя засуха в Крыму повлияет на урожай

Аномально теплая осень и засушливая погода в Крыму может плохо отразиться на урожае озимых культур, однако бить тревогу пока рано: аналогичные условия для... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T06:38

2023-11-01T06:38

2023-11-01T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Аномально теплая осень и засушливая погода в Крыму может плохо отразиться на урожае озимых культур, однако бить тревогу пока рано: аналогичные условия для региона не редкость, а продуктивные осадки в ноябре могут спасти ситуацию. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.Полям нужны осадки"Конечно, плохо, что сейчас нет осадков. Однако что-либо спрогнозировать все же сложно. Были годы, когда примерно при таких же условиях мы имели неплохой урожай. Все зависит от условий, которые будут складываться дальше. Надо дождаться продуктивных осадков, после которых появятся массовые всходы", - сказала Радченко. И отметила, что урожай точно будет низким, если и весна окажется засушливой. Однако пока бить тревогу рано. Несмотря на то, что таких рекордно высоких температурных показателей, как в этом году, в Крыму не было давно, засушливая осень для полуострова все же не редкость."Так, в 2019 году были примерно аналогичные условия. Тогда всходы были очень поздними и неравномерными, часть семян погибла. Но тогда погода была не очень благоприятной, и мы получили на своих участках от 20 до 25 центнеров с гектара пшеницы, тогда как в другие годы этот показатель составляет 50-60 центнеров с гектара, а то и выше", - уточнила она.По ее словам, если в начале ноября выпадут продуктивные осадки, то всходы озимых появятся в конце ноября, в декабре или в начале января. В любом случае, в этом году всходы озимых будут поздними, поскольку их еще не наблюдается нигде.Садам осеняя засуха не страшнаНесмотря на то, что из-за теплой и сухой погоды плодовые деревья все еще не погрузились в состояние покоя, будущему урожаю фруктов пока ничего не грозит. Об этом РИА Новости Крым рассказала ведущий агрометеоролог Крымского гидрометцентра Любовь Малькина.При этом она отметила, что подготовка плодовых культур к зиме все-таки происходит, ведь ночи достаточно прохладные, просто это медленный процесс."Если что-то и может негативно повлиять на урожай плодовых культур, так это вредители и болезни. Поскольку сейчас зимой в Крыму отсутствуют сильные морозы, не происходит вырождение тли и всякой гнили", - заключила Малькина.В конце минувшей недели глава областного правительства Андрей Алексеенко сообщил, что херсонские аграрии завершают сев озимых культур. Из-за полного отсутствия орошения полей после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, специалисты выбирают засухоустойчивые культуры.По словам ведущего специалиста центра погода ФОБОС Евгения Тишковца, то, что происходит с погодой в Крыму, находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений". Столетний температурный рекорд может быть побит на неделе, прогнозирует он.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ остается лидером в аграрном секторе и ставит новые рекорды – МишустинВ Крыму начался сбор пекинской капустыВ России неурожай винограда: коснется ли это Крыма

https://crimea.ria.ru/20231022/takogo-ne-bylo-32-goda-v-krymu-pobit-temperaturnyy-rekord-1132250234.html

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2023

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