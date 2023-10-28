https://crimea.ria.ru/20231028/v-krymu-nachalsya-sbor-pekinskoy-kapusty-1132340450.html

В Крыму начался сбор пекинской капусты

В Крыму начался сбор пекинской капусты - РИА Новости Крым, 28.10.2023

В Крыму начался сбор пекинской капусты

Крымские аграрии в этом году планируют собрать более семи тысяч тонн пекинской капусты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T19:01

2023-10-28T19:01

2023-10-28T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Крымские аграрии в этом году планируют собрать более семи тысяч тонн пекинской капусты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Владимир Ан."В Крыму под урожай капусты, включая белокочанную, пекинскую, цветную и брокколи засеяно порядка 800 гектаров. Из всей площади порядка 240 гектаров занимает пекинская. К сбору планируем свыше семи тысяч тонн", - сказал он, отметив, что средняя урожайность "пекинки" – 30 тонн с одного гектара.По словам замминистра, этот овощ выращивают в Красноперекопском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Культура устойчива к заморозкам - она выдерживает температуру до -5 градусов и на полуострове "чувствует себя хорошо".Многие аграрии, которые занимаются выращиванием капусты, используют капельное орошение, поэтому проблем с ее поливом в Крыму нет, как нет и острой потребности в удобрениях, отметил собеседник."В сравнение с предыдущими годами некоторые фермеры сократили посевные площади, но в целом структура именно по пекинской капусте в Крыму сохранена", - уточнил Ан.Собранный урожай продают как на территории республики, так и отправляют в другие регионы России, где крымская "пекинка" пользуется хорошим спросом. При соблюдении правильного температурного режима кочаны могут храниться до полугода – их продают зимой и даже весной, сказал замминистра.Ранее в минсельхозе сообщали, что крымские аграрии собрали 11 тысяч тонн овощей. Это соответствует показателю прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Янтарные сады: где в Крыму делают вкусный сокКупить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмаркиРФ остается лидером в аграрном секторе и ставит новые рекорды – Мишустин

https://crimea.ria.ru/20231014/dozhdi-zhara-i-zamorozki-kak-pogoda-povliyala-na-urozhay-yablok-v-krymu-1132020910.html

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