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В Крыму начался сбор пекинской капусты - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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В Крыму начался сбор пекинской капусты
В Крыму начался сбор пекинской капусты - РИА Новости Крым, 28.10.2023
В Крыму начался сбор пекинской капусты
Крымские аграрии в этом году планируют собрать более семи тысяч тонн пекинской капусты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T19:01
2023-10-28T18:23
крым
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урожай в крыму
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сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Крымские аграрии в этом году планируют собрать более семи тысяч тонн пекинской капусты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Владимир Ан."В Крыму под урожай капусты, включая белокочанную, пекинскую, цветную и брокколи засеяно порядка 800 гектаров. Из всей площади порядка 240 гектаров занимает пекинская. К сбору планируем свыше семи тысяч тонн", - сказал он, отметив, что средняя урожайность "пекинки" – 30 тонн с одного гектара.По словам замминистра, этот овощ выращивают в Красноперекопском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Культура устойчива к заморозкам - она выдерживает температуру до -5 градусов и на полуострове "чувствует себя хорошо".Многие аграрии, которые занимаются выращиванием капусты, используют капельное орошение, поэтому проблем с ее поливом в Крыму нет, как нет и острой потребности в удобрениях, отметил собеседник."В сравнение с предыдущими годами некоторые фермеры сократили посевные площади, но в целом структура именно по пекинской капусте в Крыму сохранена", - уточнил Ан.Собранный урожай продают как на территории республики, так и отправляют в другие регионы России, где крымская "пекинка" пользуется хорошим спросом. При соблюдении правильного температурного режима кочаны могут храниться до полугода – их продают зимой и даже весной, сказал замминистра.Ранее в минсельхозе сообщали, что крымские аграрии собрали 11 тысяч тонн овощей. Это соответствует показателю прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Янтарные сады: где в Крыму делают вкусный сокКупить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмаркиРФ остается лидером в аграрном секторе и ставит новые рекорды – Мишустин
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В Крыму начался сбор пекинской капусты

Минсельхоз: в Крыму планируется собрать свыше семи тысяч тонн пекинской капусты

19:01 28.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоле пекинской капусты в Бахчисарайском районе
Поле пекинской капусты в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Крымские аграрии в этом году планируют собрать более семи тысяч тонн пекинской капусты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Владимир Ан.
"В Крыму под урожай капусты, включая белокочанную, пекинскую, цветную и брокколи засеяно порядка 800 гектаров. Из всей площади порядка 240 гектаров занимает пекинская. К сбору планируем свыше семи тысяч тонн", - сказал он, отметив, что средняя урожайность "пекинки" – 30 тонн с одного гектара.
По словам замминистра, этот овощ выращивают в Красноперекопском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Культура устойчива к заморозкам - она выдерживает температуру до -5 градусов и на полуострове "чувствует себя хорошо".
Многие аграрии, которые занимаются выращиванием капусты, используют капельное орошение, поэтому проблем с ее поливом в Крыму нет, как нет и острой потребности в удобрениях, отметил собеседник.
"В сравнение с предыдущими годами некоторые фермеры сократили посевные площади, но в целом структура именно по пекинской капусте в Крыму сохранена", - уточнил Ан.
Собранный урожай продают как на территории республики, так и отправляют в другие регионы России, где крымская "пекинка" пользуется хорошим спросом. При соблюдении правильного температурного режима кочаны могут храниться до полугода – их продают зимой и даже весной, сказал замминистра.
"Аграрии, которые занимаются выращиванием капусты в Крыму, могут рассчитывать на получение субсидии на посевные площади, и получить за один гектар 1200 рублей. В 2023 году данная субсидия составляла свыше 260 миллионов рублей. В следующем году планируется предоставлять эту выплату практически в тех же объемах", - заключил Владимир Ан.
Ранее в минсельхозе сообщали, что крымские аграрии собрали 11 тысяч тонн овощей. Это соответствует показателю прошлого года.
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