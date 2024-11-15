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Пьяный Севастополец на остановке трижды ударил обидчика бритвой - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Пьяный Севастополец на остановке трижды ударил обидчика бритвой
Пьяный Севастополец на остановке трижды ударил обидчика бритвой - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Пьяный Севастополец на остановке трижды ударил обидчика бритвой
В Севастополе конфликт компании и нетрезвого местного жителя перерос в драку с применение клинковой бритвы. Об этом сообщает пресс-служба местного главка МВД. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T11:47
2024-11-15T11:47
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе конфликт компании и нетрезвого местного жителя перерос в драку с применение клинковой бритвы. Об этом сообщает пресс-служба местного главка МВД.По данным силовиков, инцидент произошел ночью на остановке общественного транспорт0а. Выпивший прохожий сделал замечание компании трех парней за громкое поведение.Один из друзей потерпевшего обезвредил и удерживал злоумышленника до приезда полиции, он же вызвал своему товарищу скорую помощь.Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 38-летний севастополец. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что 27-летний севастополец напал с ножом на пенсионерку и забрал у нее шесть тысяч рублей, мужчина задержан. Также 33-летний житель Севастополя избил знакомого монтировкой на одной из местных станций техобслуживания. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, за это он получил условный срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозгаЖитель Крыма избил и похитил знакомого - дело 2015 года ушло в судКрымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, происшествия, полиция севастополя, общество, новости крыма, крым
Пьяный Севастополец на остановке трижды ударил обидчика бритвой

В Севастополе выпивший мужчина три раза ударил клинковой бритвой случайного прохожего

11:47 15.11.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
руки наручники - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе конфликт компании и нетрезвого местного жителя перерос в драку с применение клинковой бритвы. Об этом сообщает пресс-служба местного главка МВД.
По данным силовиков, инцидент произошел ночью на остановке общественного транспорт0а. Выпивший прохожий сделал замечание компании трех парней за громкое поведение.
"В ходе возникшей словесной перепалки один из приятелей, 37-летний местный житель, толкнул назойливого мужчину, на что тот достал из кармана складную бритву и нанес ею три удара в бедро обидчику", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Один из друзей потерпевшего обезвредил и удерживал злоумышленника до приезда полиции, он же вызвал своему товарищу скорую помощь.
Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 38-летний севастополец. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 27-летний севастополец напал с ножом на пенсионерку и забрал у нее шесть тысяч рублей, мужчина задержан. Также 33-летний житель Севастополя избил знакомого монтировкой на одной из местных станций техобслуживания. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, за это он получил условный срок.
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