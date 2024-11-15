https://crimea.ria.ru/20241115/pyanyy-sevastopolets-na-ostanovke-trizhdy-udaril-obidchika-britvoy-1141879557.html

Пьяный Севастополец на остановке трижды ударил обидчика бритвой

Пьяный Севастополец на остановке трижды ударил обидчика бритвой - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Пьяный Севастополец на остановке трижды ударил обидчика бритвой

В Севастополе конфликт компании и нетрезвого местного жителя перерос в драку с применение клинковой бритвы. Об этом сообщает пресс-служба местного главка МВД. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T11:47

2024-11-15T11:47

2024-11-15T11:47

севастополь

происшествия

полиция севастополя

общество

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125525545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e9c035c1ad5d8e614cc86af66e6db83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе конфликт компании и нетрезвого местного жителя перерос в драку с применение клинковой бритвы. Об этом сообщает пресс-служба местного главка МВД.По данным силовиков, инцидент произошел ночью на остановке общественного транспорт0а. Выпивший прохожий сделал замечание компании трех парней за громкое поведение.Один из друзей потерпевшего обезвредил и удерживал злоумышленника до приезда полиции, он же вызвал своему товарищу скорую помощь.Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 38-летний севастополец. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что 27-летний севастополец напал с ножом на пенсионерку и забрал у нее шесть тысяч рублей, мужчина задержан. Также 33-летний житель Севастополя избил знакомого монтировкой на одной из местных станций техобслуживания. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, за это он получил условный срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозгаЖитель Крыма избил и похитил знакомого - дело 2015 года ушло в судКрымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, полиция севастополя, общество, новости крыма, крым