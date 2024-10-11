В Севастополе грабитель с ножом напал на пенсионерку
В Севастополе задержали грабителя за нападение на пенсионерку с ножом
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 27-летний севастополец напал с ножом на пенсионерку и забрал у нее шесть тысяч рублей, мужчина задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.
В ведомстве рассказали, что мужчина выпивал у своего знакомого, проживающего в общежитии на улице Николая Музыки. Когда выпивка и деньги закончились, гость застолья решил пойти на преступление.
"В коридоре мужчина увидел пожилую женщину, которая заходила в свою комнату, и у него быстро созрел преступный план. Злоумышленник ворвался в жилище пенсионерки, толкнул ее на кровать, а затем, угрожая ножом, потребовал деньги. Всерьез испугавшись за свою жизнь, 66-летняя потерпевшая отдала налетчику шесть тысяч рублей, а когда он скрылся, сообщила о случившемся в полицию", - говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки, в содеянном он сознался. Также у него изъято орудие преступления – кухонный нож. Сейчас мужчина находится под стражей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ему грозит до двенадцати лет.
Ранее сообщалось, что крымчанин, который убил пенсионерку за 500 рублей, был приговорен к 13 годам заключения. Также 41-летний безработный севастополец, который ограбил и забил молотком пенсионерку, был приговорен к 22 годам колонии строго режима.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: