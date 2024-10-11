https://crimea.ria.ru/20241011/v-sevastopole-grabitel-s-nozhom-napal-na-pensionerku-1141009651.html

В Севастополе грабитель с ножом напал на пенсионерку

В Севастополе грабитель с ножом напал на пенсионерку - РИА Новости Крым, 11.10.2024

В Севастополе грабитель с ножом напал на пенсионерку

27-летний севастополец напал с ножом на пенсионерку и забрал у нее шесть тысяч рублей, мужчина задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T10:06

2024-10-11T10:06

2024-10-11T10:06

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 27-летний севастополец напал с ножом на пенсионерку и забрал у нее шесть тысяч рублей, мужчина задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.В ведомстве рассказали, что мужчина выпивал у своего знакомого, проживающего в общежитии на улице Николая Музыки. Когда выпивка и деньги закончились, гость застолья решил пойти на преступление.Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки, в содеянном он сознался. Также у него изъято орудие преступления – кухонный нож. Сейчас мужчина находится под стражей.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ему грозит до двенадцати лет.Ранее сообщалось, что крымчанин, который убил пенсионерку за 500 рублей, был приговорен к 13 годам заключения. Также 41-летний безработный севастополец, который ограбил и забил молотком пенсионерку, был приговорен к 22 годам колонии строго режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое заключенных избили сотрудников колонии на Кубани – приговор судаВ Керчи прокуратура и СК проверяют факт избиения подростка в сквереВ Крыму школьнику вынесли приговор за жестокое избиение юноши

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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