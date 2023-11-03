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Убил пенсионерку ради 500 рублей: Верховный суд Крыма вынес приговор
Убил пенсионерку ради 500 рублей: Верховный суд Крыма вынес приговор - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Убил пенсионерку ради 500 рублей: Верховный суд Крыма вынес приговор
Крымчанин приговорен к 13 годам заключения за убийство пенсионерки, сопряженное с разбоем. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T10:32
2023-11-03T10:32
2023-11-03T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к 13 годам заключения за убийство пенсионерки, сопряженное с разбоем. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.Отмечается, что в мае прошлого года подсудимый пришел в гости к 86-летней односельчанке и попросил одолжить ему 500 рублей, но получил отказ. После этого злоумышленник несколько раз ударил женщину колпаком от газового баллона и похитил все сбережения пенсионерки.Верховный суд Крыма на основании решения коллегии присяжных вынес злоумышленнику приговор. Он признан виновным в совершении разбоя с последующим убийством пожилой женщины. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на год. Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отцаВ Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топоромДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки
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крым, верховный суд крыма, общество, происшествия, убийство, разбой, приговор, закон и право, новости крыма
Убил пенсионерку ради 500 рублей: Верховный суд Крыма вынес приговор
Верховный суд Крыма приговорил крымчанина к 13 годам за разбой и убийство пенсионерки
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к 13 годам заключения за убийство пенсионерки, сопряженное с разбоем. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.
Отмечается, что в мае прошлого года подсудимый пришел в гости к 86-летней односельчанке и попросил одолжить ему 500 рублей, но получил отказ. После этого злоумышленник несколько раз ударил женщину колпаком от газового баллона и похитил все сбережения пенсионерки.
"Сумма похищенных денежных средств составила около 146 тысяч рублей. От полученных травм женщина умерла в больнице. В судебном заседании подсудимый признал, что похитил деньги потерпевшей, однако отрицал предъявленное ему обвинение в убийстве", - выяснило следствие.
Верховный суд Крыма на основании решения коллегии присяжных вынес злоумышленнику приговор. Он признан виновным в совершении разбоя с последующим убийством пожилой женщины. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на год. Приговор не вступил в законную силу.
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