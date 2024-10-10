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Трое заключенных избили сотрудников колонии на Кубани – приговор суда - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Трое заключенных избили сотрудников колонии на Кубани – приговор суда
Трое заключенных избили сотрудников колонии на Кубани – приговор суда - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Трое заключенных избили сотрудников колонии на Кубани – приговор суда
Трое заключенных приговорены к заключению за нападение на сотрудников исправительной колонии в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T13:17
2024-10-10T13:17
краснодарский край
суд
приговор
правосудие
закон и право
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Трое заключенных приговорены к заключению за нападение на сотрудников исправительной колонии в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК России.Установлено, что в сентябре 2023 года во время дежурства трое сотрудников исправительной колонии услышали крики осужденных. На требования прекратить беспорядки заключенные отреагировали агрессивно и не подчинились.По данным ведомства, фигуранты признаны виновными в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности."Приговором суда фигурантам окончательно назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет 6 месяцев, отбывать которое им надлежит в колониях строгого и особого режимов. Приговор в законную силу не вступил", – отметили в Следкоме.В августе заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии захватили заложников. Четверо преступников взяли в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных.В результате погибли сотрудники колонии. При проведении операции по освобождению заложников все преступники ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт заключенных в колонии Казахстана - что известноПосле захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшиеВыжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, суд, приговор, правосудие, закон и право, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Трое заключенных избили сотрудников колонии на Кубани – приговор суда

На Кубани трое заключенных осуждены за нападение на сотрудников колонии

13:17 10.10.2024
 
© СУ СКР по Краснодарскому краюНа Кубани трое заключенных осуждены за нападение на сотрудников колонии
На Кубани трое заключенных осуждены за нападение на сотрудников колонии
© СУ СКР по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Трое заключенных приговорены к заключению за нападение на сотрудников исправительной колонии в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК России.
Установлено, что в сентябре 2023 года во время дежурства трое сотрудников исправительной колонии услышали крики осужденных. На требования прекратить беспорядки заключенные отреагировали агрессивно и не подчинились.
"В момент, когда сотрудники исправительного учреждения покидали жилую зону, трое заключенных напали на них и нанесли множественные удары руками и ногами в область головы и тела, причинив телесные повреждения", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигуранты признаны виновными в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности.
"Приговором суда фигурантам окончательно назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет 6 месяцев, отбывать которое им надлежит в колониях строгого и особого режимов. Приговор в законную силу не вступил", – отметили в Следкоме.
В августе заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии захватили заложников. Четверо преступников взяли в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных.
В результате погибли сотрудники колонии. При проведении операции по освобождению заложников все преступники ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
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Краснодарский крайСудПриговорПравосудиеЗакон и правоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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