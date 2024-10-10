https://crimea.ria.ru/20241010/troe-zaklyuchennykh-izbili-sotrudnikov-kolonii-na-kubani--prigovor-suda-1140985905.html

Трое заключенных избили сотрудников колонии на Кубани – приговор суда

Трое заключенных избили сотрудников колонии на Кубани – приговор суда - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Трое заключенных избили сотрудников колонии на Кубани – приговор суда

Трое заключенных приговорены к заключению за нападение на сотрудников исправительной колонии в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T13:17

2024-10-10T13:17

2024-10-10T13:17

краснодарский край

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приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Трое заключенных приговорены к заключению за нападение на сотрудников исправительной колонии в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК России.Установлено, что в сентябре 2023 года во время дежурства трое сотрудников исправительной колонии услышали крики осужденных. На требования прекратить беспорядки заключенные отреагировали агрессивно и не подчинились.По данным ведомства, фигуранты признаны виновными в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности."Приговором суда фигурантам окончательно назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет 6 месяцев, отбывать которое им надлежит в колониях строгого и особого режимов. Приговор в законную силу не вступил", – отметили в Следкоме.В августе заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии захватили заложников. Четверо преступников взяли в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных.В результате погибли сотрудники колонии. При проведении операции по освобождению заложников все преступники ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт заключенных в колонии Казахстана - что известноПосле захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшиеВыжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, суд, приговор, правосудие, закон и право, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости