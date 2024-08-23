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Заключенные колонии под Волгоградом взяли заложников, есть раненые
Заключенные колонии под Волгоградом взяли заложников, есть раненые - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Заключенные колонии под Волгоградом взяли заложников, есть раненые
Заключенные захватили заложников в Волгоградской области. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказания. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T13:27
2024-08-23T13:27
2024-08-23T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Заключенные захватили заложников в Волгоградской области. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказания.По информации Федеральной службы исполнения наказания, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников, - добавили в ФСИН.В июне заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН.Читайте также на РИА Новости Крым:После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыскиВ заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИНМуфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам
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волгоград, волгоградская область, происшествия, новости, заложники, фсин, уфсин
Заключенные колонии под Волгоградом взяли заложников, есть раненые
Заключенные колонии в Волгоградской области взяли заложников
13:27 23.08.2024 (обновлено: 13:44 23.08.2024)