https://crimea.ria.ru/20240823/zaklyuchennye-kolonii-pod-volgogradskom-vzyali-zalozhnikov-est-ranenye-1139822948.html

Заключенные колонии под Волгоградом взяли заложников, есть раненые

Заключенные колонии под Волгоградом взяли заложников, есть раненые - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Заключенные колонии под Волгоградом взяли заложников, есть раненые

Заключенные захватили заложников в Волгоградской области. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказания. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T13:27

2024-08-23T13:27

2024-08-23T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Заключенные захватили заложников в Волгоградской области. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказания.По информации Федеральной службы исполнения наказания, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников, - добавили в ФСИН.В июне заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН.Читайте также на РИА Новости Крым:После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыскиВ заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИНМуфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, происшествия, новости, заложники, фсин, уфсин