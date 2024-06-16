https://crimea.ria.ru/20240616/vo-vremya-shturma-rostovskogo-sizo-ranen-sotrudnik-fsin-1138150886.html

Во время штурма ростовского СИЗО ранен сотрудник ФСИН

Во время штурма ростовского СИЗО ранен сотрудник ФСИН - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Во время штурма ростовского СИЗО ранен сотрудник ФСИН

При штурме СИЗО в Ростовской области легкое ранение получил сотрудник ФСИН. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T13:16

2024-06-16T13:16

2024-06-16T13:16

захват заложников в сизо ростовской области

ростовская область

происшествия

фсин

заложники

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. При штурме СИЗО в Ростовской области легкое ранение получил сотрудник ФСИН. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Среди них был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали.

https://crimea.ria.ru/20240616/v-zalozhniki-v-rostovskom-sizo-popal-glava-operativnogo-upravleniya-ufsin-1138149666.html

ростовская область

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захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, фсин, заложники, новости