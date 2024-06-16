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Во время штурма ростовского СИЗО ранен сотрудник ФСИН
Во время штурма ростовского СИЗО ранен сотрудник ФСИН - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Во время штурма ростовского СИЗО ранен сотрудник ФСИН
При штурме СИЗО в Ростовской области легкое ранение получил сотрудник ФСИН. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T13:16
2024-06-16T13:16
2024-06-16T13:16
захват заложников в сизо ростовской области
ростовская область
происшествия
фсин
заложники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. При штурме СИЗО в Ростовской области легкое ранение получил сотрудник ФСИН. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Среди них был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали.
https://crimea.ria.ru/20240616/v-zalozhniki-v-rostovskom-sizo-popal-glava-operativnogo-upravleniya-ufsin-1138149666.html
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РИА Новости Крым
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захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, фсин, заложники, новости
Во время штурма ростовского СИЗО ранен сотрудник ФСИН
Один сотрудник ФСИН получил легкое ранение при штурме ростовского СИЗО - источник