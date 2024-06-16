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В заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИН

В заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИН - РИА Новости Крым, 16.06.2024

В заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИН

Среди захваченных в плен заключенными в ростовском СИЗО оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T11:53

2024-06-16T11:53

2024-06-16T12:07

захват заложников в сизо ростовской области

ростовская область

происшествия

заложники

фсин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Среди захваченных в плен заключенными в ростовском СИЗО оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.По ее словам, в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже.По информации РИА Новости, захватившие заложников заключенные отбывали наказание за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской республике.Еще один источник сообщил РИА Новости, что в группе захвативших заложников также есть заключенные Сайпудинов и Камнеев.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Захватчики требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, заложники, фсин