https://crimea.ria.ru/20240616/v-zalozhniki-v-rostovskom-sizo-popal-glava-operativnogo-upravleniya-ufsin-1138149666.html
В заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИН
В заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИН - РИА Новости Крым, 16.06.2024
В заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИН
Среди захваченных в плен заключенными в ростовском СИЗО оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T11:53
2024-06-16T11:53
2024-06-16T12:07
захват заложников в сизо ростовской области
ростовская область
происшествия
заложники
фсин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138149742_0:36:775:472_1920x0_80_0_0_fba47875a7fbc263210ff1350de8de4d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Среди захваченных в плен заключенными в ростовском СИЗО оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.По ее словам, в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже.По информации РИА Новости, захватившие заложников заключенные отбывали наказание за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской республике.Еще один источник сообщил РИА Новости, что в группе захвативших заложников также есть заключенные Сайпудинов и Камнеев.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Захватчики требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138149742_45:0:726:511_1920x0_80_0_0_10339894e4d4ab1b0eb0998cff06ef69.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, заложники, фсин
В заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИН
Начальник управления УФСИН Богма попал в заложники в ростовском СИЗО
11:53 16.06.2024 (обновлено: 12:07 16.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Среди захваченных в плен заключенными в ростовском СИЗО оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
"Среди захваченных - начальник оперативного управления всего УФСИН по Ростовской области. Богма Александр Николаевич. Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье", - написала она в Telegram-канале.
По ее словам, в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже.
По информации РИА Новости, захватившие заложников заключенные отбывали наказание за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской республике.
"Трое заключенных Акиев, Гиреев и Цицкиев - выходцы из Ингушетии и Чечни, отбывающие наказание за подготовку теракта в КЧР", - сообщил агентству источник.
Еще один источник сообщил РИА Новости, что в группе захвативших заложников также есть заключенные Сайпудинов и Камнеев.
Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники
двух сотрудников учреждения.
Захватчиков было шестеро
, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Захватчики требовали
транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено
уголовное дело.