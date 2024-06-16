https://crimea.ria.ru/20240616/sledkom-vozbudil-delo-po-faktu-zakhvata-zalozhnikov-v-rostovskom-sizo-1138148707.html
Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО
Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО
По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T11:21
2024-06-16T11:21
2024-06-16T11:21
захват заложников в сизо ростовской области
ростовская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
заложники
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Известно, что захватчиков шесть-семь человек, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. В плену находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Захватчики требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО.На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.
https://crimea.ria.ru/20240616/zakhvatchiki-zalozhnikov-v-sizo-rostovskoy-oblasti-vydvinuli-trebovaniya-1138148072.html
ростовская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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Обстановка у СИЗО в Ростове-на-Дону, где захвачены сотрудники изолятора
Захватчики заложников в СИЗО Ростова-на-Дону требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО, с ними идут переговоры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.
2024-06-16T11:21
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), заложники, уголовный кодекс, новости
Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО
Следком возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО Ростовской области