https://crimea.ria.ru/20240616/sledkom-vozbudil-delo-po-faktu-zakhvata-zalozhnikov-v-rostovskom-sizo-1138148707.html

Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО

Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО

По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T11:21

2024-06-16T11:21

2024-06-16T11:21

захват заложников в сизо ростовской области

ростовская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

заложники

уголовный кодекс

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Известно, что захватчиков шесть-семь человек, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. В плену находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Захватчики требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО.На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.

https://crimea.ria.ru/20240616/zakhvatchiki-zalozhnikov-v-sizo-rostovskoy-oblasti-vydvinuli-trebovaniya-1138148072.html

ростовская область

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2024

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Обстановка у СИЗО в Ростове-на-Дону, где захвачены сотрудники изолятора Захватчики заложников в СИЗО Ростова-на-Дону требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО, с ними идут переговоры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. 2024-06-16T11:21 true PT0M09S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), заложники, уголовный кодекс, новости