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Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО
Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО
По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T11:21
2024-06-16T11:21
захват заложников в сизо ростовской области
ростовская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
заложники
уголовный кодекс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Известно, что захватчиков шесть-семь человек, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. В плену находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Захватчики требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО.На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.
https://crimea.ria.ru/20240616/zakhvatchiki-zalozhnikov-v-sizo-rostovskoy-oblasti-vydvinuli-trebovaniya-1138148072.html
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Обстановка у СИЗО в Ростове-на-Дону, где захвачены сотрудники изолятора
Захватчики заложников в СИЗО Ростова-на-Дону требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО, с ними идут переговоры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.
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захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), заложники, уголовный кодекс, новости
Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО

Следком возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО Ростовской области

11:21 16.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России.
"По факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)", - говорится в сообщении.
Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения.
Известно, что захватчиков шесть-семь человек, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. В плену находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Захватчики требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО.
На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.
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Захват заложников в СИЗО Ростовской областиРостовская областьПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ЗаложникиУголовный кодексНовости
 
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