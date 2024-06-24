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Стрельба возле торгового центра в Ростове-на-Дону: что известно
Стрельба возле торгового центра в Ростове-на-Дону: что известно - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Стрельба возле торгового центра в Ростове-на-Дону: что известно
После стрельбы возле торгового центра в Ростове задержан мужчина с травматическим оружием. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T15:17
2024-06-24T15:17
2024-06-24T15:17
ростов-на-дону
происшествия
стрельба
василий голубев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. После стрельбы возле торгового центра в Ростове задержан мужчина с травматическим оружием. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.По данным Голубева, проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего. По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство. Вопрос находится на контроле властей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, происшествия, стрельба, василий голубев, новости
Стрельба возле торгового центра в Ростове-на-Дону: что известно
После стрельбы возле торгового центра в Ростове задержан мужчина с травматическим оружием