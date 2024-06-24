https://crimea.ria.ru/20240624/khischenie-oruzhiya-v-delo-o-terakte-v-dagestane-dobavili-stati-1138326059.html

Хищение оружия: в дело о теракте в Дагестане добавили статьи

Хищение оружия: в дело о теракте в Дагестане добавили статьи - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Хищение оружия: в дело о теракте в Дагестане добавили статьи

Уголовное дело, возбужденное Следкомом России в связи с трагедией в Дагестане, расследуется по трем статьям, в том числе о хищении огнестрельного оружия. Об... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T15:12

2024-06-24T15:12

2024-06-24T15:12

новости

дагестан

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Уголовное дело, возбужденное Следкомом России в связи с трагедией в Дагестане, расследуется по трем статьям, в том числе о хищении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в СУСК России по Республике.Накануне в СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт" по фактам вооруженных нападений боевиков в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов и мирные люди. Теперь стало известно, что к делу добавились еще две статьи.Отмечается, что на местах нападений продолжают работать следователи регионального СУСК России, специалисты Судебно-экспертного центра (СЭЦ) и криминалисты.По информации главврача Республиканской клинической больницы Дагестана Газиявдибира Мусаева, после теракта в медучреждение поступили 13 сотрудников полиции и трое гражданских. В данный момент в больнице находятся 9 раненных правоохранителей. Четверым из них проведены операции, все они в реанимации в тяжелом состоянии. Также в больнице остается пострадавшая женщина, ей также предстоит операция.Комментируя трагедию в Дагестане, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее терактом, тщательно спланированным из-за рубежа врагами России."Считаю, главный защитный механизм для нас состоит в четком осознании, что произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо нам и является абсолютно циничной провокацией. Тщательно спланированной из-за рубежа нашими врагами, профинансированной ими и рассчитанной именно на то, чтобы посеять раздор. В этом их план", – написала Матвиенко в своем Telegram-канале.Накануне вечером сообщалось, что число погибших при теракте в Дагестане выросло до 9 человек.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным, погибли 15 сотрудников полиции и несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. 24, 25 и 26 июня объявлены в регионе днями траура.Введенные в связи с терактом режим КТО был отменен утром в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали ракетную атаку на Севастополь В Севастополе введен режим ЧС

дагестан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дагестан, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, происшествия