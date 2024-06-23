https://crimea.ria.ru/20240623/6-politseyskikh-ubity-i-12-raneny-v-dagestane-vveden-rezhim-kto-1138313939.html

6 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТО

6 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТО - РИА Новости Крым, 23.06.2024

6 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТО

В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T20:31

2024-06-23T20:31

2024-06-23T20:41

дагестан

контртеррористическая операция (кто)

происшествия

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

махачкала

дербент

стрельба

национальный антитеррористический комитет (нак).

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане."В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведение контртеррористической операции и введении правового режима КТО", - говорится в сообщении.Также сообщается о проведении мероприятий по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, обстрелявших здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один раненПри обстреле поста ДПС в Махачкале убит полицейский и еще шестеро раненыПри нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви

https://crimea.ria.ru/20240623/v-dagestane-likvidirovali-dvukh-boevikov-1138312159.html

дагестан

россия

махачкала

дербент

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, контртеррористическая операция (кто), происшествия, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, махачкала, дербент, стрельба, национальный антитеррористический комитет (нак)., теракт