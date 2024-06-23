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6 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТО - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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6 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТО
6 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТО - РИА Новости Крым, 23.06.2024
6 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТО
В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T20:31
2024-06-23T20:41
дагестан
контртеррористическая операция (кто)
происшествия
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
махачкала
дербент
стрельба
национальный антитеррористический комитет (нак).
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане."В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведение контртеррористической операции и введении правового режима КТО", - говорится в сообщении.Также сообщается о проведении мероприятий по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, обстрелявших здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один раненПри обстреле поста ДПС в Махачкале убит полицейский и еще шестеро раненыПри нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви
https://crimea.ria.ru/20240623/v-dagestane-likvidirovali-dvukh-boevikov-1138312159.html
дагестан
россия
махачкала
дербент
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дагестан, контртеррористическая операция (кто), происшествия, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, махачкала, дербент, стрельба, национальный антитеррористический комитет (нак)., теракт
6 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТО

6 полицейских убиты и 12 ранены - в Дагестане введен режим КТО

20:31 23.06.2024 (обновлено: 20:41 23.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ.
В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".
Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане.
"В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведение контртеррористической операции и введении правового режима КТО", - говорится в сообщении.
Также сообщается о проведении мероприятий по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, обстрелявших здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте.
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ДагестанКонтртеррористическая операция (КТО)ПроисшествияРоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиМахачкалаДербентСтрельбаНациональный антитеррористический комитет (НАК).Теракт
 
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