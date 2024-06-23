https://crimea.ria.ru/20240623/chislo-pogibshikh-posle-terakta-v-dagestane-vozroslo-do-devyati-1138315482.html

Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти

Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти

Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти человек, семь из них правоохранители, пострадали 25, сообщает муфтият республики. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T21:52

2024-06-23T21:52

2024-06-23T21:59

дагестан

махачкала

дербент

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти человек, семь из них правоохранители, пострадали 25, сообщает муфтият республики.В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.Муфтият Республики Дагестан выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибших.

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махачкала

дербент

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, махачкала, дербент, новости, происшествия