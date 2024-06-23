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Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти
Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти
Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти человек, семь из них правоохранители, пострадали 25, сообщает муфтият республики. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T21:52
2024-06-23T21:59
дагестан
махачкала
дербент
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти человек, семь из них правоохранители, пострадали 25, сообщает муфтият республики.В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.Муфтият Республики Дагестан выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибших.
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дагестан, махачкала, дербент, новости, происшествия
Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти

Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти человек

21:52 23.06.2024 (обновлено: 21:59 23.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСвеча в лампаде
Свеча в лампаде - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти человек, семь из них правоохранители, пострадали 25, сообщает муфтият республики.
В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.

"Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек", – говорится в сообщении.

Муфтият Республики Дагестан выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибших.
 
ДагестанМахачкалаДербентНовостиПроисшествия
 
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