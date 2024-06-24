https://crimea.ria.ru/20240624/u-krymskogo-mosta-skopilos-500-mashin-skolko-zhdat-proezda-1138325913.html

У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда

У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.06.2024

У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда

К обеду у досмотровых пунктов Крымского моста очередь выросла кратно - с обеих сторон проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T15:08

2024-06-24T15:08

2024-06-24T15:08

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. К обеду у досмотровых пунктов Крымского моста очередь выросла кратно - с обеих сторон проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Очередь у мостового перехода начала скапливаться с самого утра. К 7:00 проезда ждали 132 машины, каждый час их число росло кратно.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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