https://crimea.ria.ru/20240624/u-krymskogo-mosta-skopilos-500-mashin-skolko-zhdat-proezda-1138325913.html
У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда
У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.06.2024
У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда
К обеду у досмотровых пунктов Крымского моста очередь выросла кратно - с обеих сторон проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T15:08
2024-06-24T15:08
2024-06-24T15:08
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. К обеду у досмотровых пунктов Крымского моста очередь выросла кратно - с обеих сторон проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Очередь у мостового перехода начала скапливаться с самого утра. К 7:00 проезда ждали 132 машины, каждый час их число росло кратно.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_ef08618004dace68fa5f2456192a0698.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма
У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда
Проезда по Крымскому мосту ожидают 500 машин из Керчи и Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. К обеду у досмотровых пунктов Крымского моста очередь выросла кратно - с обеих сторон проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"К 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи ожидают 300 машин. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
Очередь у мостового перехода начала скапливаться с самого утра. К 7:00 проезда ждали 132 машины
, каждый час их число росло кратно
.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.