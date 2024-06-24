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У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда
У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.06.2024
У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда
К обеду у досмотровых пунктов Крымского моста очередь выросла кратно - с обеих сторон проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T15:08
2024-06-24T15:08
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. К обеду у досмотровых пунктов Крымского моста очередь выросла кратно - с обеих сторон проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Очередь у мостового перехода начала скапливаться с самого утра. К 7:00 проезда ждали 132 машины, каждый час их число росло кратно.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма
У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда

Проезда по Крымскому мосту ожидают 500 машин из Керчи и Тамани

15:08 24.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. К обеду у досмотровых пунктов Крымского моста очередь выросла кратно - с обеих сторон проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"К 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи ожидают 300 машин. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
Очередь у мостового перехода начала скапливаться с самого утра. К 7:00 проезда ждали 132 машины, каждый час их число росло кратно.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
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