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У Крымского моста растет очередь
У Крымского моста растет очередь - РИА Новости Крым, 24.06.2024
У Крымского моста растет очередь
У Крымского моста утром в понедельник начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T07:11
2024-06-24T07:11
2024-06-24T07:11
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в понедельник начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.При этом выезд из Крыма свободен – очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.Крымский мост был перекрыт в воскресенье в полдень, движение возобновили спустя 20 минут. Сразу после открытия очередь составила почти 600 автомобилей.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста растет очередь
Проезда по Крымскому мосту ждут 132 машины со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в понедельник начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По данным на 7:00 в очереди со стороны Тамани находится 132 транспортных средства", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма свободен – очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.
Крымский мост был перекрыт
в воскресенье в полдень, движение возобновили
спустя 20 минут. Сразу после открытия очередь составила почти 600 автомобилей.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.