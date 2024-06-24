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У Крымского моста растет очередь - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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У Крымского моста растет очередь
У Крымского моста растет очередь - РИА Новости Крым, 24.06.2024
У Крымского моста растет очередь
У Крымского моста утром в понедельник начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T07:11
2024-06-24T07:11
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в понедельник начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.При этом выезд из Крыма свободен – очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.Крымский мост был перекрыт в воскресенье в полдень, движение возобновили спустя 20 минут. Сразу после открытия очередь составила почти 600 автомобилей.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста растет очередь

Проезда по Крымскому мосту ждут 132 машины со стороны Тамани

07:11 24.06.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в понедельник начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По данным на 7:00 в очереди со стороны Тамани находится 132 транспортных средства", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма свободен – очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.
Крымский мост был перекрыт в воскресенье в полдень, движение возобновили спустя 20 минут. Сразу после открытия очередь составила почти 600 автомобилей.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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