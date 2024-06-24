https://crimea.ria.ru/20240624/kak-zhivet-sevastopol-posle-raketnogo-udara-terroristov-vsu-1138326609.html

Как живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ

Как живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Как живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ

Когда открываешь дверь автомобиля, в уши бросается пронзительный стрекот сверчков. Воздух пышет зноем. В небе колышутся розовые соцветия ленкоранской акации... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T15:48

2024-06-24T15:48

2024-06-24T15:48

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Когда открываешь дверь автомобиля, в уши бросается пронзительный стрекот сверчков. Воздух пышет зноем. В небе колышутся розовые соцветия ленкоранской акации. Сейчас бы через парк добежать до моря и прыгнуть в лазурь. Но парк закрыт и пляж тоже - мы недалеко от пляжа "Учкуевка", где вчера при атаке ВСУ с помощью американских ракет были убиты четыре и ранены 153 человека.Туристы обязательно вернутсяВ самом начале парка, отремонтированного и осовремененного после возвращения полуострова Крым в российскую гавань, небольшое кафе. Бариста Лиза работала тут и вчера, когда случилась трагедия.Лиза рассказывает мало – то ли стесняется, то ли до сих пор немного переживает случившееся.На летней площадке кафе молодая женщина с совсем маленьким ребенком пьет кофе: мама и сын прогуливаются в тени на этой территории. Ведь парк закрыт – там опасно, могут еще оставаться кассетные снаряды.Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен >>Чуть дальше – магазин автозапчастей. Его владелец Дмитрий демонстрирует нам видео с камер видеонаблюдения. На кадрах - кассета, летящая как будто прямо в камеру.Он показывает нам развороченный снарядом бордюр в двух метрах от входа в свой магазин."Тут зевак вчера много было, мы их даже разгоняли", - говорит он.На вопрос о том, уедут ли теперь туристы, и Лиза, и Дмитрий говорят, что да. Но Дмитрий добавляет, что отдыхающие обязательно вернутся, как было позапрошлым летом в Новофедоровке под Саками."Купаться запрещено"Мимо шикарного парка Учкуевки спускаемся к морю. Картина необычная: пляж, который обычно в это время года забит людьми, абсолютно пуст. То тут, то там на песке валяются детские лопатки и пасочки, полотенца и пляжные зонтики – это то, что в спешке не забрали вчерашние отдыхающие.Бирюзовое штилевое море рассекает, тарахтя мотором, надувная лодка МЧС – сотрудники обследуют пески пляжа и дно на предмет опасных снарядов. Они деловиты и неразговорчивы. Это понятно: работа у них опасная. На парапете сохнут гидрокостюмы. К лодке один из МЧСовцев тащит заряженные баллоны с кислородом: ребята немного отдохнут и снова будут нырять.Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь >>Абсолютно все кафе в пределах городского пляжа закрыты, детские батуты сдуты, в горячий песок воткнута наспех написанная табличка: "Купаться запрещено. Опасная зона".На ступенях, ведущих от пляжа наверх, тянется тонкая дорожка из потемневших бурых пятен – тут бежал раненый."Мы вчера помогали. Наши семь спасателей выносили людей в безопасную зону наверх, под деревья. Там всех собирали, перевязывали. Все наши аптечки вчера "ушли", - рассказывает нам матрос-спасатель муниципального пляжа "Учкуевка" Федор.Его коллега в красной майке на спасательной вышке смотрит на пустое море и пляж. Уйти со своего поста он не может – работа есть работа. Над пляжем, несмотря на штиль, поднят красный флаг – это значит, что купаться в море нельзя."Мы все местные, севастопольцы"Когда мы возвращаемся к машине, нам навстречу по дорожке идут несколько женщин. У одной под мышкой надувной круг.- Вы с пляжа или на пляж?- С пляжа, вон там люди купаются.И правда, через пригорок на широкой полосе песка те же разнообразные матрасы и надувные круги, но рядом с ними – люди. Отдыхают.Отдыхают и в соседней Любимовке, несмотря на то, что на входе на пляж дежурят сотрудники полиции. Тут отдыхающие схитрили: разложили свои полотенца за официальными границами городского пляжа, в его "дикой части".Подходим к компании загорающих.- Вы не боитесь тут купаться?- А чего бояться: то, что вчера было - это было вчера. И тем более, это в Учкуевке было, не здесь.Спрашиваю, откуда вы, такие безбоязненные?- Мы все из Севастополя, только вот брат - из Москвы. Но тоже считай, что свой. Здесь вообще на пляже все местные.Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке >>Местные загорают на пляжах, варят и пьют кофе, продают автозапчасти, гуляют с детьми, спасают раненых в больницах, обследуют дно на предмет вражеских снарядов, а вечером ходят в кафе и театр. В общем, живут в городе-герое полноценной жизнью, всем смертям назло на своей родной и самой любимой земле.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУРитуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе

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https://crimea.ria.ru/20240624/kogda-otkroyut-plyazhi-v-sevastopole-posle-raketnoy-ataki-vsu-1138325473.html

учкуевка

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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