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Как живет Новофедоровка после взрыва: день второй - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Как живет Новофедоровка после взрыва: день второй
Как живет Новофедоровка после взрыва: день второй - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Как живет Новофедоровка после взрыва: день второй
Взрыв в Новофедоровке поделил людей на несколько категорий. Туристы либо уехали, либо продолжили спокойно отдыхать. Часть жителей поселка эвакуировались, часть... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T19:01
2022-08-10T19:01
взрывы в новофедоровке
новофедоровка
общество
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НОВОФЕДОРОВКА, 10 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Взрыв в Новофедоровке поделил людей на несколько категорий. Туристы либо уехали, либо продолжили спокойно отдыхать. Часть жителей поселка эвакуировались, часть остались сторожить свои дома без окон и дверей. Власти и ведомства занялись помощью людям в оценке ущерба и восстановлении. О том, как живет Новофедоровка после взрыва на второй день, - в репортаже РИА Новости Крым.Море, люди и кафеМоре сегодня спокойное. Как и настроение туристов на пляже в Новофедоровке. Людей несколько меньше, но оно и понятно – не выходные. За буйками гоняют гидроциклы, ближе к берегу дрейфуют курортники. Мамы с детьми в колясках гуляют по набережной. Наслаждаются тишиной и морским бризом.Встречаем большую семью – идут с пляжа на обед. Рассказывают, что отдыхают в Новофедоровке уже месяц.- Все супер! Обслуживание, море, пляж — все замечательно! Море, кстати, супертеплое, а волн вообще нет. Вчерашняя ситуация, конечно, нас напугала. Но я уверена, что самое страшное уже позади. Поэтому переживать нечего, все уже хорошо, — рассказывает Анастасия.Все прибрежные кафе работают в привычном режиме. Чебуреки и самса по-прежнему самые популярные блюда среди отдыхающих. Один из сотрудников закусочной сказал, что к обеду даже не хватило заготовок. Сегодня они не ждали такого количества туристов. Но в итоге сумели всех накормить.- Новофедоровка гудит по полной программе. Как видите, пляж опять полный. Люди особо не заморачиваются. Мы сегодня открылись, и думали мало-ли, вдруг людей не будет, и заготовок толком не сделали. А тут с самого утра как поперли, — делится Константин."Моя дочь – настоящий морпех!"Перемещаемся в центр поселка. Большинство подъездов туда перекрыты. Там еще работают сотрудники МЧС и других ведомств. Люди и сами пытаются устранить повреждения своих жилищ. Несладко пришлось и владельцам магазинчиков.В лавке свежей выпечки в центре города покупаем плюшку с сахаром. Продавщица заботливо уточняет, что она вчерашняя. Переступая через обваленные куски потолка протягивает пакет со сдобой. Выясняем, какие дома были ближе к эпицентру взрыва. Направляемся на улицу Марченко.- Дети дома были (в момент взрыва — ред.), сидели на диване, — рассказывает житель дома, что расположен ближе всех к гарнизону. – Шторы задержали осколки. Дети спрятались за диван и потом сразу выбежали в подъезд. Чудом никто не пострадал. Младшему четыре года, старшей восемь. Но сами сориентировались. У меня дочь настоящий морпех!Его квартира на третьем этаже осталась без окон и дверей – их вынесло взрывной волной. Такая же ситуация в соседних квартирах. Подъезд усеян осколками стекла. Те, у кого нет возможности самостоятельно начать разбирать завалы, сидят в коридорах. Ждут специальную комиссию и рабочих.Аналогичная ситуация в других многоквартирных домах по улице. Соседи помогают друг другу. Делятся инструментами, заколачивают оконные рамы пленкой или тканью. Заботливо блокируют двери и окна тех, кого сейчас нет дома, – часть людей еще не вернулись после эвакуации."Ждем автобус обратно"Всех, кто вчера хотел покинуть Новофедоровку, разместили в Прибрежном. В общежитиях аграрного колледжа им предоставили ночлег и горячее питание. К обеду половина жителей уже вернулись домой.- Я живу прямо возле аэродрома, на улице Северная, у меня все разбито. Здесь кровать мне дали, покушать дали, воду дали. Все нормально, — рассказывает нам Светлана Федоровна, а сама не открывает взгляд от автобуса, чтобы не пропустить возможность поскорее вернуться домой. – Мы вот сейчас ждем, чтобы автобус отвез нас обратно.На площадке перед общежитием гуляют родители с детьми. А лавочки заняты бабушками и дедушками. Они с чемоданами – готовы возвращаться в свой дом.…И как раз подъехал следующий автобус.
https://crimea.ria.ru/20220810/skolko-poluchat-zhiteli-povrezhdennykh-iz-za-vzryvov-domov-v-novofedorovke-1124124896.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
взрывы в новофедоровке, новофедоровка, общество
Как живет Новофедоровка после взрыва: день второй

Как живет Новофедоровка после взрыва

19:01 10.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазрушения Новофёдоровки после взрыва
Разрушения Новофёдоровки после взрыва - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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НОВОФЕДОРОВКА, 10 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Взрыв в Новофедоровке поделил людей на несколько категорий. Туристы либо уехали, либо продолжили спокойно отдыхать. Часть жителей поселка эвакуировались, часть остались сторожить свои дома без окон и дверей. Власти и ведомства занялись помощью людям в оценке ущерба и восстановлении. О том, как живет Новофедоровка после взрыва на второй день, - в репортаже РИА Новости Крым.
Море, люди и кафе
Море сегодня спокойное. Как и настроение туристов на пляже в Новофедоровке. Людей несколько меньше, но оно и понятно – не выходные. За буйками гоняют гидроциклы, ближе к берегу дрейфуют курортники. Мамы с детьми в колясках гуляют по набережной. Наслаждаются тишиной и морским бризом.

Встречаем большую семью – идут с пляжа на обед. Рассказывают, что отдыхают в Новофедоровке уже месяц.

- Все супер! Обслуживание, море, пляж — все замечательно! Море, кстати, супертеплое, а волн вообще нет. Вчерашняя ситуация, конечно, нас напугала. Но я уверена, что самое страшное уже позади. Поэтому переживать нечего, все уже хорошо, — рассказывает Анастасия.

Все прибрежные кафе работают в привычном режиме. Чебуреки и самса по-прежнему самые популярные блюда среди отдыхающих. Один из сотрудников закусочной сказал, что к обеду даже не хватило заготовок. Сегодня они не ждали такого количества туристов. Но в итоге сумели всех накормить.

- Новофедоровка гудит по полной программе. Как видите, пляж опять полный. Люди особо не заморачиваются. Мы сегодня открылись, и думали мало-ли, вдруг людей не будет, и заготовок толком не сделали. А тут с самого утра как поперли, — делится Константин.
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
13:30
Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке
"Моя дочь – настоящий морпех!"
Перемещаемся в центр поселка. Большинство подъездов туда перекрыты. Там еще работают сотрудники МЧС и других ведомств. Люди и сами пытаются устранить повреждения своих жилищ. Несладко пришлось и владельцам магазинчиков.

В лавке свежей выпечки в центре города покупаем плюшку с сахаром. Продавщица заботливо уточняет, что она вчерашняя. Переступая через обваленные куски потолка протягивает пакет со сдобой. Выясняем, какие дома были ближе к эпицентру взрыва. Направляемся на улицу Марченко.

- Дети дома были (в момент взрыва — ред.), сидели на диване, — рассказывает житель дома, что расположен ближе всех к гарнизону. – Шторы задержали осколки. Дети спрятались за диван и потом сразу выбежали в подъезд. Чудом никто не пострадал. Младшему четыре года, старшей восемь. Но сами сориентировались. У меня дочь настоящий морпех!

Его квартира на третьем этаже осталась без окон и дверей – их вынесло взрывной волной. Такая же ситуация в соседних квартирах. Подъезд усеян осколками стекла. Те, у кого нет возможности самостоятельно начать разбирать завалы, сидят в коридорах. Ждут специальную комиссию и рабочих.

Аналогичная ситуация в других многоквартирных домах по улице. Соседи помогают друг другу. Делятся инструментами, заколачивают оконные рамы пленкой или тканью. Заботливо блокируют двери и окна тех, кого сейчас нет дома, – часть людей еще не вернулись после эвакуации.
"Ждем автобус обратно"
Всех, кто вчера хотел покинуть Новофедоровку, разместили в Прибрежном. В общежитиях аграрного колледжа им предоставили ночлег и горячее питание. К обеду половина жителей уже вернулись домой.

- Я живу прямо возле аэродрома, на улице Северная, у меня все разбито. Здесь кровать мне дали, покушать дали, воду дали. Все нормально, — рассказывает нам Светлана Федоровна, а сама не открывает взгляд от автобуса, чтобы не пропустить возможность поскорее вернуться домой. – Мы вот сейчас ждем, чтобы автобус отвез нас обратно.
На площадке перед общежитием гуляют родители с детьми. А лавочки заняты бабушками и дедушками. Они с чемоданами – готовы возвращаться в свой дом.
…И как раз подъехал следующий автобус.
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
12:46
Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов
 
Взрывы в НовофедоровкеНовофедоровкаОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
20:01Что происходит в Новофедоровке 1:15
19:37Политолог объяснил попытки Киева атаковать Запорожскую АЭС
19:01Как живет Новофедоровка после взрыва: день второй
18:35Ветеран ФСО назвал вероятную причину ЧП в Новофедоровке
17:44Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму
17:26В Крыму объяснили, почему полуостров Зеленскому не по зубам
16:16Заседание СБ ООН по Запорожской АЭС состоится при участии главы МАГАТЭ
15:20В Крым пустят больше вагонов в "бархатный сезон"
15:03Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров нет
14:25На Курской АЭС возобновлена работа второго энергоблока
14:15Подконтрольная Киеву часть ДНР вводит особый режим въезда
13:44В Керчи "заминировали" поликлинику
13:30Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке
13:15Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку
12:59ЧП на аэродроме в Новофедоровке: что известно к этому часу
12:49Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов
12:46Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов
12:45Трибунал над боевиками ВСУ пройдет в Мариуполе – Пушилин
12:37ВС РФ уничтожили три самолета воздушных сил Украины — сводка МО
12:23В Ялте мужчина спас двоих утопающих и сам едва не утонул
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