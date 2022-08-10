Как живет Новофедоровка после взрыва: день второй
Как живет Новофедоровка после взрыва
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазрушения Новофёдоровки после взрыва
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
НОВОФЕДОРОВКА, 10 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Взрыв в Новофедоровке поделил людей на несколько категорий. Туристы либо уехали, либо продолжили спокойно отдыхать. Часть жителей поселка эвакуировались, часть остались сторожить свои дома без окон и дверей. Власти и ведомства занялись помощью людям в оценке ущерба и восстановлении. О том, как живет Новофедоровка после взрыва на второй день, - в репортаже РИА Новости Крым.
Море, люди и кафе
Море сегодня спокойное. Как и настроение туристов на пляже в Новофедоровке. Людей несколько меньше, но оно и понятно – не выходные. За буйками гоняют гидроциклы, ближе к берегу дрейфуют курортники. Мамы с детьми в колясках гуляют по набережной. Наслаждаются тишиной и морским бризом.
Встречаем большую семью – идут с пляжа на обед. Рассказывают, что отдыхают в Новофедоровке уже месяц.
- Все супер! Обслуживание, море, пляж — все замечательно! Море, кстати, супертеплое, а волн вообще нет. Вчерашняя ситуация, конечно, нас напугала. Но я уверена, что самое страшное уже позади. Поэтому переживать нечего, все уже хорошо, — рассказывает Анастасия.
Все прибрежные кафе работают в привычном режиме. Чебуреки и самса по-прежнему самые популярные блюда среди отдыхающих. Один из сотрудников закусочной сказал, что к обеду даже не хватило заготовок. Сегодня они не ждали такого количества туристов. Но в итоге сумели всех накормить.
- Новофедоровка гудит по полной программе. Как видите, пляж опять полный. Люди особо не заморачиваются. Мы сегодня открылись, и думали мало-ли, вдруг людей не будет, и заготовок толком не сделали. А тут с самого утра как поперли, — делится Константин.
Встречаем большую семью – идут с пляжа на обед. Рассказывают, что отдыхают в Новофедоровке уже месяц.
- Все супер! Обслуживание, море, пляж — все замечательно! Море, кстати, супертеплое, а волн вообще нет. Вчерашняя ситуация, конечно, нас напугала. Но я уверена, что самое страшное уже позади. Поэтому переживать нечего, все уже хорошо, — рассказывает Анастасия.
Все прибрежные кафе работают в привычном режиме. Чебуреки и самса по-прежнему самые популярные блюда среди отдыхающих. Один из сотрудников закусочной сказал, что к обеду даже не хватило заготовок. Сегодня они не ждали такого количества туристов. Но в итоге сумели всех накормить.
- Новофедоровка гудит по полной программе. Как видите, пляж опять полный. Люди особо не заморачиваются. Мы сегодня открылись, и думали мало-ли, вдруг людей не будет, и заготовок толком не сделали. А тут с самого утра как поперли, — делится Константин.
"Моя дочь – настоящий морпех!"
Перемещаемся в центр поселка. Большинство подъездов туда перекрыты. Там еще работают сотрудники МЧС и других ведомств. Люди и сами пытаются устранить повреждения своих жилищ. Несладко пришлось и владельцам магазинчиков.
В лавке свежей выпечки в центре города покупаем плюшку с сахаром. Продавщица заботливо уточняет, что она вчерашняя. Переступая через обваленные куски потолка протягивает пакет со сдобой. Выясняем, какие дома были ближе к эпицентру взрыва. Направляемся на улицу Марченко.
- Дети дома были (в момент взрыва — ред.), сидели на диване, — рассказывает житель дома, что расположен ближе всех к гарнизону. – Шторы задержали осколки. Дети спрятались за диван и потом сразу выбежали в подъезд. Чудом никто не пострадал. Младшему четыре года, старшей восемь. Но сами сориентировались. У меня дочь настоящий морпех!
Его квартира на третьем этаже осталась без окон и дверей – их вынесло взрывной волной. Такая же ситуация в соседних квартирах. Подъезд усеян осколками стекла. Те, у кого нет возможности самостоятельно начать разбирать завалы, сидят в коридорах. Ждут специальную комиссию и рабочих.
Аналогичная ситуация в других многоквартирных домах по улице. Соседи помогают друг другу. Делятся инструментами, заколачивают оконные рамы пленкой или тканью. Заботливо блокируют двери и окна тех, кого сейчас нет дома, – часть людей еще не вернулись после эвакуации.
В лавке свежей выпечки в центре города покупаем плюшку с сахаром. Продавщица заботливо уточняет, что она вчерашняя. Переступая через обваленные куски потолка протягивает пакет со сдобой. Выясняем, какие дома были ближе к эпицентру взрыва. Направляемся на улицу Марченко.
- Дети дома были (в момент взрыва — ред.), сидели на диване, — рассказывает житель дома, что расположен ближе всех к гарнизону. – Шторы задержали осколки. Дети спрятались за диван и потом сразу выбежали в подъезд. Чудом никто не пострадал. Младшему четыре года, старшей восемь. Но сами сориентировались. У меня дочь настоящий морпех!
Его квартира на третьем этаже осталась без окон и дверей – их вынесло взрывной волной. Такая же ситуация в соседних квартирах. Подъезд усеян осколками стекла. Те, у кого нет возможности самостоятельно начать разбирать завалы, сидят в коридорах. Ждут специальную комиссию и рабочих.
Аналогичная ситуация в других многоквартирных домах по улице. Соседи помогают друг другу. Делятся инструментами, заколачивают оконные рамы пленкой или тканью. Заботливо блокируют двери и окна тех, кого сейчас нет дома, – часть людей еще не вернулись после эвакуации.
"Ждем автобус обратно"
Всех, кто вчера хотел покинуть Новофедоровку, разместили в Прибрежном. В общежитиях аграрного колледжа им предоставили ночлег и горячее питание. К обеду половина жителей уже вернулись домой.
- Я живу прямо возле аэродрома, на улице Северная, у меня все разбито. Здесь кровать мне дали, покушать дали, воду дали. Все нормально, — рассказывает нам Светлана Федоровна, а сама не открывает взгляд от автобуса, чтобы не пропустить возможность поскорее вернуться домой. – Мы вот сейчас ждем, чтобы автобус отвез нас обратно.
- Я живу прямо возле аэродрома, на улице Северная, у меня все разбито. Здесь кровать мне дали, покушать дали, воду дали. Все нормально, — рассказывает нам Светлана Федоровна, а сама не открывает взгляд от автобуса, чтобы не пропустить возможность поскорее вернуться домой. – Мы вот сейчас ждем, чтобы автобус отвез нас обратно.
На площадке перед общежитием гуляют родители с детьми. А лавочки заняты бабушками и дедушками. Они с чемоданами – готовы возвращаться в свой дом.
…И как раз подъехал следующий автобус.