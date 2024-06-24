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Когда Киев получит первую помощь из доходов замороженных активов РФ - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Когда Киев получит первую помощь из доходов замороженных активов РФ
Когда Киев получит первую помощь из доходов замороженных активов РФ - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Когда Киев получит первую помощь из доходов замороженных активов РФ
Первые финансы на помощь Киеву из доходов от замороженных активов России должны поступить уже на следующей неделе, в начале июля. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T13:54
2024-06-24T13:54
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
жозеп боррель
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Первые финансы на помощь Киеву из доходов от замороженных активов России должны поступить уже на следующей неделе, в начале июля. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Люксембурге в ходе заседания глав МИД стран сообщества.По его словам, с юридической процедурой, "которая позволит обойти преграды" и использовать имеющиеся доходы от активов РФ для помощи Украине, в ЕС уже определились и процесс запущен.Он отметил, что решение будет представлено сегодня и выразил надежду, что его не заблокируют, как было с некоторыми другими, касающимися финансирования военной помощи Киеву.Ранее сообщалось, что правительство Германии затягивает процесс переговоров по согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиардов евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы. В МИД Бельгии заявили, что деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На днях решение G7 по активам России прокомментировали в МИД РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политикиВласти США встали на путь международного терроризма – Антонов
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замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , жозеп боррель, в мире, украина, экономика, сша, новости, всу (вооруженные силы украины)
Когда Киев получит первую помощь из доходов замороженных активов РФ

Киев получит первую финансовую помощь из доходов от замороженных активов РФ в начале июля

13:54 24.06.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Первые финансы на помощь Киеву из доходов от замороженных активов России должны поступить уже на следующей неделе, в начале июля. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Люксембурге в ходе заседания глав МИД стран сообщества.
По его словам, с юридической процедурой, "которая позволит обойти преграды" и использовать имеющиеся доходы от активов РФ для помощи Украине, в ЕС уже определились и процесс запущен.
"Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев", – заявил Боррель.
Он отметил, что решение будет представлено сегодня и выразил надежду, что его не заблокируют, как было с некоторыми другими, касающимися финансирования военной помощи Киеву.
Ранее сообщалось, что правительство Германии затягивает процесс переговоров по согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России.
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиардов евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы. В МИД Бельгии заявили, что деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.
Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.
На днях решение G7 по активам России прокомментировали в МИД РФ.
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Замороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовЖозеп БоррельВ миреУкраинаЭкономикаСШАНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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