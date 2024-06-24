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Когда Киев получит первую помощь из доходов замороженных активов РФ

Когда Киев получит первую помощь из доходов замороженных активов РФ - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Когда Киев получит первую помощь из доходов замороженных активов РФ

Первые финансы на помощь Киеву из доходов от замороженных активов России должны поступить уже на следующей неделе, в начале июля. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T13:54

2024-06-24T13:54

2024-06-24T13:54

замороженные активы россии

замороженные российские активы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Первые финансы на помощь Киеву из доходов от замороженных активов России должны поступить уже на следующей неделе, в начале июля. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Люксембурге в ходе заседания глав МИД стран сообщества.По его словам, с юридической процедурой, "которая позволит обойти преграды" и использовать имеющиеся доходы от активов РФ для помощи Украине, в ЕС уже определились и процесс запущен.Он отметил, что решение будет представлено сегодня и выразил надежду, что его не заблокируют, как было с некоторыми другими, касающимися финансирования военной помощи Киеву.Ранее сообщалось, что правительство Германии затягивает процесс переговоров по согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиардов евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы. В МИД Бельгии заявили, что деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На днях решение G7 по активам России прокомментировали в МИД РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политикиВласти США встали на путь международного терроризма – Антонов

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