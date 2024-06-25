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У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 25.06.2024
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста утром во вторник скопилась очередь из 60 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T08:09
2024-06-25T08:09
2024-06-25T08:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром во вторник скопилась очередь из 60 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.По данным канала, выезд из Крыма свободен – очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост не является объектом военного значения – спикер ВМС УкраиныЗаявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторикуКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь
Проезда по Крымскому мосту ждут 60 автомобилей со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром во вторник скопилась очередь из 60 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"К 8:00 в очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств", - сказано в сообщении.
По данным канала, выезд из Крыма свободен – очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
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