Рейтинг@Mail.ru
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240625/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1138336630.html
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 25.06.2024
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста утром во вторник скопилась очередь из 60 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T08:09
2024-06-25T08:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129931992_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_4136f46e3c7bc74a0bb0a3bc559e6f54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром во вторник скопилась очередь из 60 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.По данным канала, выезд из Крыма свободен – очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост не является объектом военного значения – спикер ВМС УкраиныЗаявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторикуКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129931992_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_fbb6a09919269b2774891b8fcd37425f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь

Проезда по Крымскому мосту ждут 60 автомобилей со стороны Тамани

08:09 25.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром во вторник скопилась очередь из 60 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

"К 8:00 в очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств", - сказано в сообщении.

По данным канала, выезд из Крыма свободен – очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост не является объектом военного значения – спикер ВМС Украины
Заявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторику
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Сколько пострадавших остаются в больницах Севастополя после теракта
10:39Жителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируют
10:31Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещено
10:09Впервые в истории: грунт с обратной стороны Луны доставили на Землю
10:02Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта
09:46Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь
09:26Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской области
09:12На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших
08:57Прямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина
08:41Многомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартир
08:39Четверо в реанимации: в Москве рассказали о раненных в Севастополе детях
08:28Армия России получила новейшие гаубицы "Мальва"
08:09У Крымского моста выросла очередь
08:05Незабываемый Шариков и Хоттабыч: памяти Владимира Толоконникова
07:47Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании
07:30Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую области
07:09Купить арбуз без опаски: массовый сбор бахчевых в Крыму начнется раньше
06:32Взрывы и пожар в Воронежской области: что известно о ночной атаке ВСУ
06:13Шесть дронов атаковали Белгородскую область ночью: есть раненые
06:01Каким должен быть ответ на теракт ВСУ в Крыму – мнения
Лента новостейМолния