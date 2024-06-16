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Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме
Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме
Преступники, захватившие заложников в ростовском СИЗО, ликвидированы в ходе штурма, заложники освобождены, они не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T11:56
2024-06-16T12:07
захват заложников в сизо ростовской области
ростовская область
происшествия
заложники
фсин
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Преступники, захватившие заложников в ростовском СИЗО, ликвидированы в ходе штурма, заложники освобождены, они не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Среди них был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Захватчики требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, заложники, фсин, новости, безопасность
Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме

Спецназ при штурме ростовского СИЗО освободил заложников и ликвидировал захватчиков

11:56 16.06.2024 (обновлено: 12:07 16.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Преступники, захватившие заложников в ростовском СИЗО, ликвидированы в ходе штурма, заложники освобождены, они не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.
"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", - говорится в сообщении.
Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Среди них был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.
Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Захватчики требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.
 
Захват заложников в СИЗО Ростовской областиРостовская областьПроисшествияЗаложникиФСИННовостиБезопасность
 
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