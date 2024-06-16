https://crimea.ria.ru/20240616/zakhvativshie-zalozhnikov-v-rostovskom-sizo-likvidirovany-pri-shturme-1138149841.html

Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме

Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме

Преступники, захватившие заложников в ростовском СИЗО, ликвидированы в ходе штурма, заложники освобождены, они не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T11:56

2024-06-16T11:56

2024-06-16T12:07

захват заложников в сизо ростовской области

ростовская область

происшествия

заложники

фсин

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Преступники, захватившие заложников в ростовском СИЗО, ликвидированы в ходе штурма, заложники освобождены, они не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Среди них был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Захватчики требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, заложники, фсин, новости, безопасность