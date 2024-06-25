https://crimea.ria.ru/20240625/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1138180729.html

Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Погода в Крыму во вторник

Во вторник погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-25T00:01

2024-06-25T00:01

2024-06-24T21:35

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +27...+29.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240624/zhdat-li-v-krymu-dozhdey--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1138277726.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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