https://crimea.ria.ru/20240625/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1138180729.html
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-25T00:01
2024-06-25T00:01
2024-06-24T21:35
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +27...+29.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240624/zhdat-li-v-krymu-dozhdey--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1138277726.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных районах и в горах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, в горах +12…+17, днем +26…+31, в горах +19…+24 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +27...+29.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.