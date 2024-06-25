Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240625/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1138180729.html
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-25T00:01
2024-06-24T21:35
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111684/16/1116841657_0:423:2889:2048_1920x0_80_0_0_e2544f0430cfc82483804f50a3b49d8a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +27...+29.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240624/zhdat-li-v-krymu-dozhdey--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1138277726.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111684/16/1116841657_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_7cc2c075018746a37b3c65d5f19d4ef1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник

00:01 25.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных районах и в горах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, в горах +12…+17, днем +26…+31, в горах +19…+24 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градуса, днем +27...+29.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Закат солнца в Крымских горах - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Вчера, 19:17
Ждать ли в Крыму дождей – прогноз на неделю от ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 июня
22:22Главные новости дня: 24 июня
21:59На улице в Ростовской области произошла стрельба
21:31Администрация Феодосии заплатит за нападение бездомной собаки на ребенка
21:16В Крыму супруги получили 9 лет колонии за мошенничество с жильем
20:48В Севастополе пострадавшим при атаке ВСУ детям выплатят по 100 тысяч
20:35Зеленский назначил нового командующего объединенными силами ВСУ
20:02НАТО не участник конфликта: заявление Столтенберга после теракта в Крыму
19:55ЕС утвердил передачу 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на помощь ВСУ
19:44Учения в Севастополе: флот отрабатывает уничтожение диверсантов
19:38Смертельное ДТП в Крыму: женщина погибла, четверо пострадали
19:17Ждать ли в Крыму дождей – прогноз на неделю от ФОБОС
18:59Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Севастополя
18:44Страшный пожар во Фрязино - что известно о ЧП, погибших и пострадавших
18:10Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению
17:57"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь
17:02Очереди на Крымском мосту растут: обстановка к данному часу
16:57Два человека погибли при пожаре во Фрязино
16:31Погибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана
Лента новостейМолния