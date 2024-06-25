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Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую области - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую области
Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую области - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую области
Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи пресекли очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Над двумя областями РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T07:30
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
воронежская область
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обстрелы белгородской области
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи пресекли очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Над двумя областями уничтожены 30 дронов, сообщили в Минобороны.Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за ночь в регионе ранения получили четыре человека. Был атакован город Строитель и одно из сел. Повреждены многоэтажки, частные дома и гражданский транспорт.В Воронежской области обломки сбитого дрона упали на территорию одной из промышленных площадок, разорвались и привели к возгоранию, которое быстро потушили. Жертв и пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили 20 американских ракет и реактивных снарядовНад Азовским морем сбили шесть беспилотников ВСУПри массированной атаке ВСУ на Кубань пострадали двое сотрудников МЧС
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), воронежская область, белгородская область, обстрелы белгородской области, пво, миа "россия сегодня", россия, безопасность, новости
Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую области

За ночь над Воронежской и Белгородской областями уничтожены 30 беспилотников ВСУ

07:30 25.06.2024 (обновлено: 07:38 25.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи пресекли очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Над двумя областями уничтожены 30 дронов, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области", - сказано в сообщении.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за ночь в регионе ранения получили четыре человека. Был атакован город Строитель и одно из сел. Повреждены многоэтажки, частные дома и гражданский транспорт.
В Воронежской области обломки сбитого дрона упали на территорию одной из промышленных площадок, разорвались и привели к возгоранию, которое быстро потушили. Жертв и пострадавших нет.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Воронежская областьБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиПВОМИА "Россия сегодня"РоссияБезопасностьНовости
 
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