https://crimea.ria.ru/20240625/sbity-30-dronov-podrobnosti-ataki-na-voronezhskuyu-i-belgorodskuyu-oblasti-1138335976.html

Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую области

Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую области - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую области

Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи пресекли очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Над двумя областями РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T07:30

2024-06-25T07:30

2024-06-25T07:38

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи пресекли очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Над двумя областями уничтожены 30 дронов, сообщили в Минобороны.Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за ночь в регионе ранения получили четыре человека. Был атакован город Строитель и одно из сел. Повреждены многоэтажки, частные дома и гражданский транспорт.В Воронежской области обломки сбитого дрона упали на территорию одной из промышленных площадок, разорвались и привели к возгоранию, которое быстро потушили. Жертв и пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили 20 американских ракет и реактивных снарядовНад Азовским морем сбили шесть беспилотников ВСУПри массированной атаке ВСУ на Кубань пострадали двое сотрудников МЧС

воронежская область

белгородская область

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), воронежская область, белгородская область, обстрелы белгородской области, пво, миа "россия сегодня", россия, безопасность, новости