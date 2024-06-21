https://crimea.ria.ru/20240621/pri-massirovannoy-atake-vsu-na-kuban-postradali-dvoe-sotrudnikov-mchs-1138261248.html

При массированной атаке ВСУ на Кубань пострадали двое сотрудников МЧС

При массированной атаке ВСУ на Кубань пострадали двое сотрудников МЧС - РИА Новости Крым, 21.06.2024

При массированной атаке ВСУ на Кубань пострадали двое сотрудников МЧС

При массированной атаке украинских БПЛА на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T09:14

2024-06-21T09:14

2024-06-21T09:14

россия

новости

обстрелы всу

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

краснодарский край

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. При массированной атаке украинских БПЛА на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил об атаке украинских дронов на Краснодар. По его словам, повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали шесть человек: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.Позже руководитель региона сообщил, что один из сотрудников атакованной котельной в Краснодаре погиб.В пятницу утром Минобороны РФ сообщило о массированной атаке ВСУ на Крым и Краснодарский край. Так, в течение прошедшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА противника над территорией Крыма и акваторией Черного моря, а также 43 дрона – над Кубанью.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные в Севастополе отражают атаку украинских беспилотниковМашину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России

россия

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, обстрелы всу, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, происшествия