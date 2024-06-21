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При массированной атаке ВСУ на Кубань пострадали двое сотрудников МЧС - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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При массированной атаке ВСУ на Кубань пострадали двое сотрудников МЧС
При массированной атаке ВСУ на Кубань пострадали двое сотрудников МЧС - РИА Новости Крым, 21.06.2024
При массированной атаке ВСУ на Кубань пострадали двое сотрудников МЧС
При массированной атаке украинских БПЛА на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T09:14
2024-06-21T09:14
россия
новости
обстрелы всу
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
краснодарский край
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. При массированной атаке украинских БПЛА на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил об атаке украинских дронов на Краснодар. По его словам, повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали шесть человек: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.Позже руководитель региона сообщил, что один из сотрудников атакованной котельной в Краснодаре погиб.В пятницу утром Минобороны РФ сообщило о массированной атаке ВСУ на Крым и Краснодарский край. Так, в течение прошедшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА противника над территорией Крыма и акваторией Черного моря, а также 43 дрона – над Кубанью.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные в Севастополе отражают атаку украинских беспилотниковМашину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
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россия, новости, обстрелы всу, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, происшествия
При массированной атаке ВСУ на Кубань пострадали двое сотрудников МЧС

При атаке беспилотников ВСУ на Кубань пострадали двое сотрудников МЧС России

09:14 21.06.2024
 
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. При массированной атаке украинских БПЛА на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
"В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы. Специалистам ведомства сразу была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил об атаке украинских дронов на Краснодар. По его словам, повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали шесть человек: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.
Позже руководитель региона сообщил, что один из сотрудников атакованной котельной в Краснодаре погиб.
В пятницу утром Минобороны РФ сообщило о массированной атаке ВСУ на Крым и Краснодарский край. Так, в течение прошедшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА противника над территорией Крыма и акваторией Черного моря, а также 43 дрона – над Кубанью.
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РоссияНовостиОбстрелы ВСУМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Краснодарский крайПроисшествия
 
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